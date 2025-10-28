Trend Galeri Trend Yaşam Gözleri Karadeniz 9. bölüm izle: ATV ile Gözleri Karadeniz son bölüm izle

Gözleri Karadeniz 9. bölüm izle: ATV ile Gözleri Karadeniz son bölüm izle

ATV ekranlarının Karadeniz ve İstanbul ekseninde geçen iddialı dizisi Gözleri Karadeniz, 9. bölümüyle izleyiciyi yine nefes kesen anlara davet ediyor. Güneş ve Azil arasındaki tutku dolu aşk, Mehmet'in ölümden dönmesiyle bir kez daha büyük bir sınavdan geçiyor. Güneş'in aldığı beklenmedik karar, Azil'i şoke ederken, Mehmet'in ailesi ve sırlar üzerindeki baskısı iyice artıyor. İşte, Gözleri Karadeniz 9. bölüm izle ekranı

Giriş Tarihi: 28.10.2025 18:39 Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 18:41
Başrollerini Halit Özgür Sarı (Azil) ve Özge Yağız (Güneş)'ın paylaştığı Gözleri Karadeniz, her Salı akşamı dram, aksiyon ve imkânsız aşkın çarpıcı hikayesiyle milyonları ekran başına topluyor. Maçari Ailesi'nin kirli sırları ve Azil'in köklerini öğrenme mücadelesi, 9. bölümde de izleyicinin merak ettiği ana konular olarak öne çıkıyor. İşte, ATV ile Gözleri Karadeniz son bölüm izle linki:

GÖZLERİ KARADENİZ 9. BÖLÜM İZLE

GÖZLERİ KARADENİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Azil, Mehmet'in tehditleri sonrasında içinde bulunduğu durumu irdelerken, gerginliğini Güneş'e yansıtmamaya çalışmaktadır. Mehmet'in aile sırlarını polise vermesi durumunda gerçekleşecek tüm ihtimalleri düşünmeye başlar. Dava gününü bekleyen Güneş, Mehmet'in her an karar değiştirmesinden endişe etmektedir.

Bu sırada Aslı'nın Azil'e olan ilgisini fark ederken, bir kez daha duygularını bastırmak, Azil'i sahiplenememenin çaresizliğiyle sessiz kalmak zorundadır. Mehmet uyuşturucu ticaretinin akışını yeniden yapılandırırken, tehlikeli bir oyun kurar.

Kurduğu yeni oyun, Azil'i geri dönülmez bir yola sürükler. Ailenin güvenliği için önemli bir karar vermenin eşiğinde olan Azil, konuyu evladının hainliğiyle bir kez daha sarsılan Osman'a taşır. Maçariler için artık acı reçeteyi uygulamaktan başka çare yoktur.