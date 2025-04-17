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Green Card sonuç tarihi 2025: Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Green Card başvurusunda bulunan adaylar için heyecanlı bekleyiş sürerken, 2025 yılına ait sonuçların açıklanacağı tarih gündemdeki yerini koruyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma hakkı elde etme hayali kuran binlerce kişi, sonuçları ABD Dışişleri Bakanlığı'nın DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Açıklanan sonuçlara, başvuru sırasında verilen confirmation number (onay numarası) ile erişilebilecek. Peki, 2025 Green Card çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?