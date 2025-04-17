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Green Card sonuç tarihi 2025: Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Green Card başvurusunda bulunan adaylar için heyecanlı bekleyiş sürerken, 2025 yılına ait sonuçların açıklanacağı tarih gündemdeki yerini koruyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma hakkı elde etme hayali kuran binlerce kişi, sonuçları ABD Dışişleri Bakanlığı'nın DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Açıklanan sonuçlara, başvuru sırasında verilen confirmation number (onay numarası) ile erişilebilecek. Peki, 2025 Green Card çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 17.04.2025 16:20 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 16:20
Green Card sonuç tarihi 2025: Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

2025 Green Card sonuçları, Amerika'da yaşama hayali kuran binlerce kişinin gündeminde. Her yıl ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen çekilişle kazananlara süresiz oturma ve çalışma izni veriliyor. Peki, 2025 Green Card sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Green Card sonuç tarihi 2025: Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

2025 GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın duyurusuna göre, DV-2025 Green Card çekilişinin sonuçları 4 Mayıs 2025 tarihinde erişime açılacak.

Başvuruda bulunan adaylar, sonuçlarını saat 19.00'dan itibaren sorgulayabilecek.

Green Card sonuç tarihi 2025: Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) için çalışma ve oturum izni almak isteyenlerin başvurduğu Green Card başvurularının sonuçları www.dvlottery.state.gov adresinden kontrol edilecek.

Sonuçlar açıklandığında başvuru numarası ile sorgulama yapılacak.

Green Card sonuç tarihi 2025: Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

GREEN CARD NEDİR?

Yeşil Kart (İngilizce: Green card), resmî adıyla Daimî İkametgâh Kartı (İngilizce: Permanent Resident Card), Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası uyarınca Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı oturma ve çalışma izninin alındığına dair belgeye verilen isim.

Green Card sonuç tarihi 2025: Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Orijinal adıyla DV Program kapsamında her yıl açılan başvurularla yabancı ülkelerden ABD'ye yerleşmek veya orada çalışmak isteyenlere hak tanınıyor.

Çekiliş usulü ile gerçekleşen sistemde istenilen belgeleri eksiksiz göndermek oldukça önemli.