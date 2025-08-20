Trend Galeri Trend Yaşam GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025 || Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Alım kapsamında; 150 koruma ve güvenlik görevlisi, 1000 koruma ve güvenlik görevlisi, 500 bakım-onarım destek personeli ve 2750 temizlik destek personeli kadrosu bulunuyor. Başvurular, 9 Ağustos itibarıyla e-Devlet üzerinden "Kariyer Kapısı" sistemi aracılığıyla tamamlandı. Şimdi ise adaylar, GSB personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte detaylar…

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular e-Devlet üzerinden tamamlandı ve 18 Ağustos'ta sona erdi. Alımlarda 2024 KPSS puan türleri esas alınacak. Buna göre; KPSS P3 ile 150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, KPSS P93 ile 1000 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, KPSS P94 ile ise 500 Destek Personeli (Bakım-Onarım) kadrosu bulunuyor. Şimdi ise adayların gündeminde GSB personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih yer alıyor. Peki, 2025 GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI GERÇEKLEŞTİ!

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak sözleşmeli personel alımına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

2 bin 750 Destek Personeli (Temizlik) alımı, 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P94 puanı esas alınarak gerçekleştirildi. Adaylar başvurularını 09 Ağustos 2025 (00.00) – 17 Ağustos 2025 (23.59) tarihleri arasında e-Devlet üzerinden, Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi aracılığıyla elektronik ortamda yaptı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Bakanlık taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 2750 Destek Personeli (Temizlik) 1150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 500 Destek Personeli (Bakım-Onarım) olmak üzere toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapacak.

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇ TARİHİ NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçlarına dair kesin tarih henüz duyurulmadı. Sonuçların GSB tarafından eylül ya da ekim ayı içerisinde açıklanması öngörülüyor.

