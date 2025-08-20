GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025 || Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Alım kapsamında; 150 koruma ve güvenlik görevlisi, 1000 koruma ve güvenlik görevlisi, 500 bakım-onarım destek personeli ve 2750 temizlik destek personeli kadrosu bulunuyor. Başvurular, 9 Ağustos itibarıyla e-Devlet üzerinden "Kariyer Kapısı" sistemi aracılığıyla tamamlandı. Şimdi ise adaylar, GSB personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte detaylar…