GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025 || Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular e-Devlet üzerinden tamamlandı ve 18 Ağustos'ta sona erdi. Alımlarda 2024 KPSS puan türleri esas alınacak. Buna göre; KPSS P3 ile 150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, KPSS P93 ile 1000 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, KPSS P94 ile ise 500 Destek Personeli (Bakım-Onarım) kadrosu bulunuyor. Şimdi ise adayların gündeminde GSB personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih yer alıyor. Peki, 2025 GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…