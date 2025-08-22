Trend Galeri Trend Yaşam GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2025 Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulamaları bekleniyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Resmî Gazete'de yayımladığı ilan ile 4 bin 400 kişilik sözleşmeli personel alımı yapılacak. Alım kapsamında; koruma ve güvenlik görevlisi, bakım-onarım destek personeli ve temizlik personeli gibi farklı kadrolarda istihdam sağlanacak. Başvuru süreci, 9 Ağustos itibarıyla e-Devlet üzerinden "Kariyer Kapısı" aracılığıyla başlayıp sona erdi. Şu anda adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte detaylar…