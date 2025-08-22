Trend Galeri Trend Yaşam GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2025 Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulamaları bekleniyor

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2025 Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulamaları bekleniyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Resmî Gazete'de yayımladığı ilan ile 4 bin 400 kişilik sözleşmeli personel alımı yapılacak. Alım kapsamında; koruma ve güvenlik görevlisi, bakım-onarım destek personeli ve temizlik personeli gibi farklı kadrolarda istihdam sağlanacak. Başvuru süreci, 9 Ağustos itibarıyla e-Devlet üzerinden "Kariyer Kapısı" aracılığıyla başlayıp sona erdi. Şu anda adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 22.08.2025 07:58 Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 07:58
GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2025 Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulamaları bekleniyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular e-Devlet üzerinden 18 Ağustos'ta tamamlandı. Alımlarda KPSS P3, P93 ve P94 puan türleri kullanılacak; kadrolar koruma-güvenlik ve bakım-onarım destek personelini kapsıyor. Şimdi adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, 2025 GSB personel alımı sonuçları ne zaman ilan edilecek? İşte detaylar…

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2025 Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulamaları bekleniyor

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak sözleşmeli personel alımına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

2 bin 750 Destek Personeli (Temizlik) alımı, 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P94 puanı esas alınarak gerçekleştirildi. Adaylar başvurularını 09 Ağustos 2025 (00.00) – 17 Ağustos 2025 (23.59) tarihleri arasında e-Devlet üzerinden, Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi aracılığıyla elektronik ortamda yaptı.

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2025 Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulamaları bekleniyor

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Bakanlık taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 2750 Destek Personeli (Temizlik) 1150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 500 Destek Personeli (Bakım-Onarım) olmak üzere toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapacak.

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2025 Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulamaları bekleniyor

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçlarına dair kesin tarih henüz duyurulmadı. Sonuçların GSB tarafından eylül ya da ekim ayı içerisinde açıklanması öngörülüyor.

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2025 Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulamaları bekleniyor