Güller ve Günahlar 4. bölüm izle: Kanal D ile Güller ve Günahlar son bölüm izle
Kanal D ekranlarının Cumartesi akşamları yayımlanan dizisi Güller ve Günahlar, bu akşam (1 Kasım 2025 Cumartesi) büyük bir heyecanla beklenen 4. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Serhat ve Zeynep'in aşkı, Ebru ve Tibet'in sinsi planları yüzünden büyük bir sınavdan geçerken, Zeynep'in uğradığı saldırı tüm dengeleri altüst ediyor. İşte, Güller ve Günahlar 4. bölüm izle ekranı:
Giriş Tarihi: 01.11.2025 18:14
Güncelleme Tarihi: 01.11.2025 18:16