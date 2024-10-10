GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 10 Ekim 2024 Perşembe günü gram, çeyrek, yarım, tam cumhuriyet altın ne kadar?

Güncel altın fiyatları bugünde yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinde araştırılıyor. Altın bu haftaya kendi rekorunu tazeleyerek başladığı için piyasaları oldukça hareketlendirmişti. Kısa süreli bir an için düşüş yaşayan bu sarı maden yeniden yükselişe geçerek grafiklerde ivme kazandı. Alım-satım işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşlar ve yatırımcılar bugün gram,çeyrek. yarım ve ata altının kaç TL'den işlem gördüğünü öğrenmek istiyor. İşte, canlı takip ekranı ile 10 Ekim 2024 Perşembe güncel altın fiyatları...