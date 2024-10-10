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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 10 Ekim 2024 Perşembe günü gram, çeyrek, yarım, tam cumhuriyet altın ne kadar?

Güncel altın fiyatları bugünde yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinde araştırılıyor. Altın bu haftaya kendi rekorunu tazeleyerek başladığı için piyasaları oldukça hareketlendirmişti. Kısa süreli bir an için düşüş yaşayan bu sarı maden yeniden yükselişe geçerek grafiklerde ivme kazandı. Alım-satım işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşlar ve yatırımcılar bugün gram,çeyrek. yarım ve ata altının kaç TL'den işlem gördüğünü öğrenmek istiyor. İşte, canlı takip ekranı ile 10 Ekim 2024 Perşembe güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 10.10.2024 06:48 Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 06:48
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 10 Ekim 2024 Perşembe günü gram, çeyrek, yarım, tam cumhuriyet altın ne kadar?

Altın haftanın dördüncü gününde yükselişine devam ediyor. Geçen hafta dalgalı bir kur izleyen bu yatırım aracı, yeni haftada da oldukça hareketli bir grafikte seyretti .Kapalıçarşı'daki son durumu merak eden vatandaşlarsa bugün altının gram fiyatı kaç TL diye araştırmaya başladı. İşte 10 Ekim 2024 canlı altın fiyatları takip ekranı ile güncel rakamlar haberin devamında…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 10 Ekim 2024 Perşembe günü gram, çeyrek, yarım, tam cumhuriyet altın ne kadar?

GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.880,40
Satış: 2.880,97

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 10 Ekim 2024 Perşembe günü gram, çeyrek, yarım, tam cumhuriyet altın ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.919,00
Satış: 4.970,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 10 Ekim 2024 Perşembe günü gram, çeyrek, yarım, tam cumhuriyet altın ne kadar?

YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.807,00
Satış: 9.934,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 10 Ekim 2024 Perşembe günü gram, çeyrek, yarım, tam cumhuriyet altın ne kadar?

TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.614,00
Satış: 19.799,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

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