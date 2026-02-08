GÜNCEL ANKARA BARAJ DOLULUK ORANI 2026: Ankara’da aktif su seviyesi ne durumda?

BARAJ AKTİF DOLULUK ORANI NEDİR, NASIL HESAPLANMAKTADIR?

Barajlarda minimum su seviyesi su alma yapısı kotu olarak tanımlanmaktadır. Bu kotun altındaki hacim baraj işletme ömrü boyunca havzadan gelen sürüntü malzeme için ayrılmış olup bu hacme ölü hacim denir. Aktif hacim ise minimum su kotu ile normal su kotu (Suyun alınabileceği en üst kot) arasında kalan hacmi ifade eder.