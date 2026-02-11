Trend Galeri Trend Yaşam GÜNCEL ANKARA BARAJ DOLULUK ORANI 2026: Ankara'da aktif su seviyesi nedir? İşte veriler

Ankara'nın su ihtiyacını karşılayan barajlara ait son doluluk verileri, ASKİ'nin 10 Şubat tarihli açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu. Kış mevsiminde etkili olan yağışların su kaynaklarına katkısı yakından takip edilirken, paylaşılan oranlar başkentteki su rezervlerinin mevcut durumuna ışık tutuyor. Baraj seviyeleri, önümüzdeki aylara yönelik su yönetimi ve planlamaları açısından dikkatle ele alınıyor.

Giriş Tarihi: 11.02.2026 01:25
ASKİ tarafından paylaşılan 10 Şubat tarihli güncel veriler, Ankara'daki barajların doluluk durumunu ortaya koydu. Mevsim koşulları ve yağışlara bağlı olarak değişim gösteren su seviyeleri, kentte hem yetkililer hem de vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Açıklanan son oranlar, Ankara'nın mevcut su rezervlerine dair net bir tablo sunuyo

GÜNCEL ANKARA BARAJ DOLULUK ORANI

ASKİ verilerine göre 10 Şubat 2026 Pazar günü Ankara'daki toplam baraj doluluk oranı yüzde 18.32 olarak ölçülürken, aktif (kullanılabilir) doluluk oranı ise yüzde 8,81 olarak ölçüldü.

İşte, 8 Şubat Ankara barajlarının doluluk oranları;

  • ASKİ tarafından paylaşılan güncel verilere göre barajlardaki doluluk oranları şöyle:
    Akyar Barajı: %23,33

    Çubuk 2 Barajı: %17,49

    Kargalı Barajı: %16,42

    Kavşakkaya Barajı: %14,51

    Kurtboğazı Barajı: %17,42

    Çamlıdere Barajı: %17,48

    Eğrekkaya Barajı: %30,08

    Peçenek Barajı: %18,49

    Kesikköprü Barajı: %100

    Türkeşrefli Barajı: %5,92

  • Uludere Barajı %36,445
2025 YILI AYLIK BARAJLARA GELEN SU MİKTARI

Dönem Su Miktarı
Ocak-2025 23.485.595
Şubat-2025 11.362.033
Mart-2025 24.446.143
Nisan-2025 38.344.766
Mayıs-2025 34.821.344
Haziran-2025 5.653.167
Temmuz-2025 4.046.432
Ağustos-2025 3,730,148
Eylül-2025 5.225.594
Ekim-2025 8.847.145
Kasım-2025 7.847.803
Aralık-2025 9.403.288
2026 YILI AYLIK BARAJLARA GELEN SU MİKTARI

Dönem Su Miktarı
Ocak-2026 55,762,949
Şubat-2026 68,336,331
BARAJ AKTİF DOLULUK ORANI NEDİR, NASIL HESAPLANMAKTADIR?

Barajlarda minimum su seviyesi su alma yapısı kotu olarak tanımlanmaktadır. Bu kotun altındaki hacim baraj işletme ömrü boyunca havzadan gelen sürüntü malzeme için ayrılmış olup bu hacme ölü hacim denir. Aktif hacim ise minimum su kotu ile normal su kotu (Suyun alınabileceği en üst kot) arasında kalan hacmi ifade eder.

Ölü hacim baraj işletmesi boyunca azaldığından ve bu kottan su alınması için ayrı bir pompaj sistemi kurulması gerektiğinden işletme faaliyetleri aktif hacme göre planlanır. İlgili bakanlıkça da doluluk oranı aktif hacme göre açıklanmaktadır. Baraj Toplam doluluk miktarı – ölü hacim miktarı =Aktif Doluluk miktarı Aktif mevcut kullanılabilir su miktarı / Aktif kullanılabilen toplam su miktarı = Aktif Doluluk oranı

YAĞMUR YAĞDIĞI HALDE BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ARTMIYOR?

Baraj Doluluk Oranları; Baraj kapasitelerimizin yüksek olması nedeniyle yılın ilk aylarında doluluk oranı yavaş artar. Ancak havaların ısınması ve kar erimeleriyle birlikte özellikle Nisan ve Mayıs aylarında yüksek oranda artış sağlanır.

