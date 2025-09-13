GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI: Rekabet arttı! En yüksek emekli banka promosyonu hangi bankadan alınır?

Eylül 2025 emekli promosyonları sürüyor. Bankaların emeklilere özel promosyon kampanyaları Eylül ayında da hız kesmeden devam ediyor. Emekli maaşını farklı bir bankaya taşıyan ya da ilk kez başvuran vatandaşlara ödenen promosyon tutarları yoğun şekilde araştırılıyor. Ziraat Bankası, Garanti BBVA, İş Bankası ve VakıfBank başta olmak üzere birçok bankanın sunduğu kampanyalar birbirinden farklı. Peki, bu ay en yüksek emekli promosyonunu hangi banka sağlıyor?
YAPI KREDİ
15 Haziran 2025 – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında SGK Promosyon Taahhüdü veren tüm emekliler 27.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
|Aylık Net
Maaş Tutarı
|Maaş
Promosyon
Tutarı
|Ek Ödül
|Toplam
Promosyon
|Fatura
Talimatı
|Kredi Kartı
Harcaması
|Dijital
Aktiflik
|0 - 9.999 TL
|6.250 TL
|2.000 TL
|2.000 TL
|2.000 TL
|12.250 TL
|10.000 TL - 14.999 TL
|10.000 TL
|3.000 TL
|3.000 TL
|2.000 TL
|18.000 TL
|15.000 TL - 19.999 TL
|12.500 TL
|4.000 TL
|4.000 TL
|2.000 TL
|22.500 TL
|20.000 TL ve üzeri
|15.000 TL
|5.000 TL
|5.000 TL
|2.000 TL
|27.000 TL