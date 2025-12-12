Trend Galeri Trend Yaşam GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI: Avrupa kupalarındaki sonuçların ardından Türkiye'nin puanı kaç oldu?

Avrupa Kupaları'nda temsilcilerimizin kritik haftası sona erdi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya 1-0 yenilmesi, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Brann'ı 4-0'la geçmesi ve Samsunspor'un Konferans Ligi'nde AEK'ya 2-1 mağlup olması sonrası, gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Avrupa kupalarını etkileyen bu sıralamada Türkiye kaçıncı sırada ve hanesine bu hafta kaç puan yazdırdı? İşte son maç sonuçlarının ardından yapılan güncel hesaplamalar:

Giriş Tarihi: 12.12.2025 12:11
Türkiye için UEFA sıralamasında ilk 10 başarısı devam ediyor. Temsilcilerimizin bu hafta aldığı farklı sonuçlar, sıralamayı yakından ilgilendiriyor. Özellikle Fenerbahçe'nin Norveç'te aldığı 4-0'lık net galibiyet önemli bir katkı sağlarken, Galatasaray ve Samsunspor'un mağlubiyetleri haftalık yükselişi sınırladı. Türkiye'nin kaçıncı sırada olduğunu belirleyen bu puanlar, gelecek sezon Avrupa Kupaları'na doğrudan takım gönderme hakkımızı da etkileyecek.

TÜRK TAKIMLARININ AVRUPA SONUÇLARI

UEFA ülke puanı hesaplamasında takımların aldıkları galibiyetler, beraberlikler ve tur atlama bonusları önem taşır. Bu hafta oynanan üç kritik karşılaşmanın sonuçları şöyle:

Karşılaşma Organizasyon Sonuç
Monaco - Galatasaray UCL 1-0 (Mağlubiyet)
Brann - Fenerbahçe UEL 0-4 (Galibiyet)
Samsunspor - AEK UECL 1-2 (Mağlubiyet)

Türkiye'nin sıralamadaki puan artışı bu hafta sadece Fenerbahçe ile devam etti:

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA, KAÇ PUANI VAR?

Türkiye'nin UEFA ülke puanı 47.400'den 47.600'e çıktı. Belçika ve Çek Cumhuriyeti arasında yer alan ülkemiz 9. sırada yer almaya devam ediyor.

İşte, güncel sıralama:

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1- İNGİLTERE | 102.672

2- İTALYA | 91.088

3- İSPANYA | 84.828

4- ALMANYA | 81.545

5- FRANSA | 74.105

6- HOLLANDA | 65.033

7- PORTEKİZ | 62.466

8- BELÇİKA | 57.750

9- TÜRKİYE | 47.600

10- ÇEK CUMHURİYETİ | 44.300