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Güney Kore’deki uçak kazasından mucize kurtuluş: İlk sözleri ortaya çıktı! 2’si de kuyruk...
Güney Kore’deki uçak kazasından mucize kurtuluş: İlk sözleri ortaya çıktı! 2’si de kuyruk...
Dünya Güney Kore'deki uçak kazasıyla sarsıldı. Jeju Air havayolu şirketine ait yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıkıp havalimanını çevreleyen çite çarptı. 181 kişiden 179'unun öldüğü açıklandı. Mucizevi bir şekilde hayatta kalan 2 kişinin ise ilk sözleri ortaya çıktı. İkisinin de ortak noktası uçağın kuyruk kısmında olmalarıydı. İşte mucize kurtuluşun detayları
Giriş Tarihi: 29.12.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 16:02