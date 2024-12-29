Güney Kore’deki uçak kazasından mucize kurtuluş: İlk sözleri ortaya çıktı! 2’si de kuyruk...

SOL OMZU KIRILMIŞ, BAŞINDAN YARALANMIŞ!

Uçağın kuyruk kısmındaki yolculara hizmetten sorumlu olan Lee'nin, sol omzu kırılmış ve başından yaralanmış bir şekilde hastaneye kaldırıldığı ancak bilincinin açık olduğu ve baygın olmadığı ifade edildi. Kazadan önce Lee'nin emniyet kemerini bağladığını ve uçağın indiğini sandığını, daha sonrasına dair hiçbir şey hatırlamadığını söylediği belirtildi.