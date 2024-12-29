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Güney Kore’deki uçak kazasından mucize kurtuluş: İlk sözleri ortaya çıktı! 2’si de kuyruk...

Dünya Güney Kore'deki uçak kazasıyla sarsıldı. Jeju Air havayolu şirketine ait yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıkıp havalimanını çevreleyen çite çarptı. 181 kişiden 179'unun öldüğü açıklandı. Mucizevi bir şekilde hayatta kalan 2 kişinin ise ilk sözleri ortaya çıktı. İkisinin de ortak noktası uçağın kuyruk kısmında olmalarıydı. İşte mucize kurtuluşun detayları

Giriş Tarihi: 29.12.2024 15:51 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 16:02
Güney Kore’deki uçak kazasından mucize kurtuluş: İlk sözleri ortaya çıktı! 2’si de kuyruk...

Dünya bu olayı konuşuyor… Güney Kore'nin başkenti Seul'ün 288 kilometre güneybatısındaki Muan şehrindeki Musan Uluslararası Havalimanı'nda korkunç bir olay yaşandı. Jeju Air havayolu şirketine ait yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıkıp havalimanını çevreleyen çite çarptı.

Güney Kore’deki uçak kazasından mucize kurtuluş: İlk sözleri ortaya çıktı! 2’si de kuyruk...

Feci kazada; uçağın içinde bulunan 181 kişiden 179'unun öldüğü açıklandı. 2 kişi ise mucizevi bir şekilde hayatta kaldı. 175 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyan uçağın Bangkok-Muan seferini yaptığı, 2 Tayland vatandaşı dışındaki yolcuların Güney Kore vatandaşı olduğu açıklandı.

Güney Kore’deki uçak kazasından mucize kurtuluş: İlk sözleri ortaya çıktı! 2’si de kuyruk...

Kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığı aktarıldı.

Güney Kore'de yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı: 28 ölü, çok sayıda yaralı | Video

Güney Kore’deki uçak kazasından mucize kurtuluş: İlk sözleri ortaya çıktı! 2’si de kuyruk...

"NE OLDU? NEDEN BURADAYIM"
Kazadan yaralı kurtulan uçuş görevlisi Lee Im tedavi için hastaneye kaldırıldı. Mokpo Kore Hastanesi'nde yatan 33 yaşındaki Lee, doktorun "Neresi acıyor?" sorusuna "Ne oldu? Neden buradayım!" sorusu ile yanıt verdi. Doktor, mucize bir şekilde kazadan kurtulan Lee'nin hafıza kaybı yaşadığını belirtti.

Güney Kore’deki uçak kazasından mucize kurtuluş: İlk sözleri ortaya çıktı! 2’si de kuyruk...

SOL OMZU KIRILMIŞ, BAŞINDAN YARALANMIŞ!
Uçağın kuyruk kısmındaki yolculara hizmetten sorumlu olan Lee'nin, sol omzu kırılmış ve başından yaralanmış bir şekilde hastaneye kaldırıldığı ancak bilincinin açık olduğu ve baygın olmadığı ifade edildi. Kazadan önce Lee'nin emniyet kemerini bağladığını ve uçağın indiğini sandığını, daha sonrasına dair hiçbir şey hatırlamadığını söylediği belirtildi.

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