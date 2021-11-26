Günlük burç yorumları: Aşk, iş, para hakkında burçlar ne diyor? 26 Kasım Twitburç - Zeynep Turan günlük burç yorumu

Uzman Astrolog Zeynep Turan günlük burç yorumu ile Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını nelerin beklediğini açıkladı. Aşk, iş, para hakkında burçlar ne diyor sorusu Twitburç olarak da bilinen Zeynep Turan'ın günlük burç yorumu ile yanıt buluyor. İşte, bugünkü günlük burç yorumları ile gezegen hareketlerinin burçlar üzerindeki etkileri!

JÜPİTER'İN ZARARLI KONUMLARI

Bolluğun, kapsayıcılığın ve genişlemenin baş temsilcisi Jüpiter karşımızda. Bu gezegen Astroloji'de diğer gezegenlere nazaran önemli bir yere sahiptir ve haritalardaki gücü daha hızlı hissedilir. Her ne kadar bireysel beğenilerin üzerinde duran, kapsayan bir gezegen olsa da zararlı konumlarındaki halleri bir o kadar dikkate alınmalıdır. Sizler de Jüpiter'in ev sistemindeki etkisini merak ediyorsanız gelin beraber keşfedelim.

Eğer Jüpiter İkinci Evdeyse;

Hırsları ne kadar arttıran ve çalışkanlığı körükleyen bir konumlanma olsa da en amansız duyguları bile gün yüzüne çıkarabilir. "Zafere giden yolda her yol mubahtır." Sözünü bu konumlanma için kullanabiliriz. Kişinin konfora olan zaaflarını üst düzeye çıkarır, düzene format atar.

Eğer Jüpiter Beşinci Evdeyse;

Genişleten gezegen Jüpiter'in buradaki konumlanması iç dünyamız ile olan dostluğu gözler önüne serer. Özellikle de öz güven konusunda sorunları olan kişilerin haritalarındaki Jüpiter'in konumlanması bu biçimde olur. Kişi kendini kanıtlama isteğinden kendi karakteristik özelliklerini ortaya koyamaz.