Günlük burç yorumları: Aşk, iş, para hakkında burçlar ne diyor? 26 Kasım Twitburç - Zeynep Turan günlük burç yorumu

Günlük burç yorumları Twitburç olarak tanınan Uzman Astrolog Zeynep Turan tarafından yayınlandı. 26 Kasım 2021 Cuma burç yorumu ve analizini paylaşan Astrolog Turan, bugün gezegenlerin burçlar üzerindeki hareketlerini ve Jüpiter'in evlerdeki etkisini inceledi. aşk, iş, para hakkında burçlar ne diyor? İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 26 Kasım Twitburç - Zeynep Turan günlük burç yorumu!
Uzman Astrolog Zeynep Turan günlük burç yorumu ile Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını nelerin beklediğini açıkladı. Aşk, iş, para hakkında burçlar ne diyor sorusu Twitburç olarak da bilinen Zeynep Turan'ın günlük burç yorumu ile yanıt buluyor. İşte, bugünkü günlük burç yorumları ile gezegen hareketlerinin burçlar üzerindeki etkileri!
Bolluğun, kapsayıcılığın ve genişlemenin baş temsilcisi Jüpiter karşımızda. Bu gezegen Astroloji'de diğer gezegenlere nazaran önemli bir yere sahiptir ve haritalardaki gücü daha hızlı hissedilir. Her ne kadar bireysel beğenilerin üzerinde duran, kapsayan bir gezegen olsa da zararlı konumlarındaki halleri bir o kadar dikkate alınmalıdır. Sizler de Jüpiter'in ev sistemindeki etkisini merak ediyorsanız gelin beraber keşfedelim.
Eğer Jüpiter İkinci Evdeyse;
Hırsları ne kadar arttıran ve çalışkanlığı körükleyen bir konumlanma olsa da en amansız duyguları bile gün yüzüne çıkarabilir. "Zafere giden yolda her yol mubahtır." Sözünü bu konumlanma için kullanabiliriz. Kişinin konfora olan zaaflarını üst düzeye çıkarır, düzene format atar.
Eğer Jüpiter Beşinci Evdeyse;
Genişleten gezegen Jüpiter'in buradaki konumlanması iç dünyamız ile olan dostluğu gözler önüne serer. Özellikle de öz güven konusunda sorunları olan kişilerin haritalarındaki Jüpiter'in konumlanması bu biçimde olur. Kişi kendini kanıtlama isteğinden kendi karakteristik özelliklerini ortaya koyamaz.
Eğer Jüpiter Yedinci Evdeyse;
Neymiş bu Jüpiter? Kalplerimize de oyun oynamaz her halde? Demeyin. Çünkü kapsayan gezegenin bu evdeki konumu sadakat kavramını test etmek adına elinden gelen her şeyi yapar. Kişinin kalpten gelen isteklerini yeniden sorgulatır. Özellikle sorunlu evliliklerde engelleri aşmak için zorluk yaratabilir.
Eğer Jüpiter Sekizinci Evdeyse;
Nedensiz davranışların kaynağını çözemediğimizi düşünürüz daima. Kişinin neden bu eğilimleri gösterdiğini veya niçin bu denli hızlı duygu geçişleri yaşadığını. İşte sekizinci evdeki Jüpiter konumu kişinin doğal davranışlarından nasıl kaçmaya çalıştığını anlatır bize. Düzen algısını değiştirir. Yanlış anlaşılma hali artar.
Eğer Jüpiter Onuncu Evdeyse;
Kişi her ne kadar öz saygısını geliştirmiş de olsa Jüpiter'in bu evdeki konumlanması sebebiyle egosunun arttığını çevresindeki herkese gösterme ihtiyacı duyabilir. "Benden daha iyisi var mı bunu yapabilecek? Bu iş bensiz olmaz." Gibi sözler genelde haritalarında Jüpiter'in onuncu evde konumlanması sebebiyle bu gibi davranışlar güder.
Eğer Jüpiter On İkinci Evdeyse;
Genişleten gezegenin bu evdeki konumu aile-iş-mutluluk üçlemesi arasındaki dengesiz yapıların daha çok ön plana çıkmasına zemin hazırlar. İşinde mutlu olmayan kişilerin bunu sürekli aile içine yansıtması tamamen bu konumlanma ile ilintilidir. Maddi kayıplar da bu duygu halinin tuzu biberi olur haliyle.
Koç: Bugün fikirlerin konusunda desteleneceksin. Artan iş yoğunluğu nedeniyle, planladığın randevuna geç kalabilir ya da ertelemek zorunda kalabilirsin.
Boğa: Güne ait sorumluluklarına yenilerinin eklenmesi seni bir hayli kaygılandıracak. Düzenini değiştirmekten hoşlanmasan da yeni rutinlere ve değişime ihtiyacın olduğunu fark edebilirsin.
İkizler: Kendi halinde olmak istediğin bir gün. İnternet aracılığıyla yaptığın alışverişin, sen farkına varamadan, bütçeni aşabilecek noktaya gelebilir.
Yengeç: Akışına bıraktığın olayları kontrol altına almanın zamanı geldi. Bugün devamlılığı olan sorunlarınla ilgili çözümler bulabilirsin.
Aslan: Uyum ve denge arayışı içinde olmak isterken bazı durumların ağır aksak gitmesi sinirlerini bozabilir. Hızlı şekilde çözüme ulaşmak için elinden geleni yapmak isteyeceksin.
Başak: Çok güvendiğin bir arkadaşının ya da kardeşinin olumsuz tavrı ile bugün karşılaşman mümkün. Sabrının zorlanması sinirlenmene neden olabilir.
Terazi: Kurumsal bir şirkette çalışıyorsan, düşüncelerini sakınmadan ifade etmelisin. Öneride bulunduğun fikirler üstlerin tarafından takdirle karşılaşabilir.
Akrep: Sosyal çevren genişliyor. Farklı insanlarla tanışman, sana kendini iyi hissettirecek. Dolabını yeniden dizayn etmek, stil ve imajında değişiklik yapmak isteyebilirsin.
Yay: Hem hareketli hem de eğlenceli bir gün seni bekliyor. Ek iş fırsatları yakalayabilirsin. Finansal anlamda elini güçlendirmek istiyorsun.
Oğlak: Çevrendeki olaylar seni etkiliyor. İş yerindeki huzursuzluğun, yeni iş arayışını tetikleyebilir. Görünüşünde değişiklik yapma isteğin iş çıkışında alışverişe gitmene sebep olabilir.
Kova: Yanlış anlamalar ve ifade zorlukları bazı ilişkilerinin zedelenmesine neden olabilir. Bugün gireceğin her ortamda kendini açıklamak zorunda kalabilirsin.
Balık: Mücadeleci tarafını ortaya koyduğun bir gündesin. Güne oldukça olumlu duygularla başlayacak ve yakınlarının da neşeli bir havaya bürünmesini sağlayacaksın.