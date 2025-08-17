Trend
Galeri
Trend Yaşam
Günümüzdeki olimpiyatlarda yüzme sporunda 4x100 metre karışık bayrak yarışlarına hangi stilde yarışacak olan yüzücülerle başlanır?
Günümüzdeki olimpiyatlarda yüzme sporunda 4x100 metre karışık bayrak yarışlarına hangi stilde yarışacak olan yüzücülerle başlanır?
ATV ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde yarışmacıya Günümüzdeki olimpiyatlarda yüzme sporunda 4x100 metre karışık bayrak yarışlarına hangi stilde yarışacak olan yüzücülerle başlanır? sorusu yöneltildi. Şıkları yarışmacıyla birlikte televizyon izleyicisi de değerlendiriyor. İşte, sorunun doğru cevabı:
Giriş Tarihi: 17.08.2025 22:54
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 22:55