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Hackerlar 120 milyon dolarlık kripto para çaldı!

Kısa süre önce hackerlar MonoX Finance'ı hacklemiş ve 31 milyon dolar çalmışlardı. Yeni bir güvenlik raporuna göre bilgisayar korsanları merkezi olmayan finans platformu BadgerDAO'ya saldırı düzenledi ve kripto para cüzdanlarındaki paraları çaldılar. Badger ile birlikte çalışan blockchain güvenliği ve veri analizi Peckshield'e göre çalınan kripto paralar 120 milyon dolar değerinde. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.12.2021 11:40 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 11:41
Hackerlar 120 milyon dolarlık kripto para çaldı!

Badger tarafından yapılan açıklamaya göre saldırı kullanıcı arayüzüne eklenen kötü amaçlı komut dosyası aracılığıyla gerçekleşti. Komut dosyası etkinden siteyle etkileşime giren herhangi bir kullanıcı, Web3 işlemlerini dururup, kurbandan belirtilen bir adrese aktarma yapabilme imkanı sağlıyor.

Hackerlar 120 milyon dolarlık kripto para çaldı!

İşlemlerin şeffaf doğası nedeniyle bilgisayar korsanları saldırı yaptığında neler olduğu görülebiliyor. PeckShield'in raporuna göre saldırganlar tek seferde değeri 50 milyon dolardan fazla olan 896 bitcoin'i transfer etmiş. Güvenlik uzmanları, saldırganların tespit edilmekten kaçınmak için komut dosyasını rastgele aralıklarla çalıştırdıklarını belirtti.

Hackerlar 120 milyon dolarlık kripto para çaldı!

Badger, yetkisiz transferlerin farkına vardığında işlemleri duraklattı, aslında platformdaki tüm her şeyi durdurdu. Kullanıcılara da yapılan tüm işlemleri reddetmelerini söyledi.

Hackerlar 120 milyon dolarlık kripto para çaldı!

Görünüşe göre hackerlar iki faktörlü kimlik doğrulama ile korunması gereken bir API anahtarı aracılığıyla Cloudflare'a erişmiş. Badger ve PeckShield uzmanlarının saldırıyla ilgili araştırdıkları konuların başında bu erişim geliyor.

Hackerlar 120 milyon dolarlık kripto para çaldı!

Merkezi olmayan finans (veya DeFi) sistemleri, kripto para sahiplerinin borç verme yoluyla faiz kazanmak gibi finans işlemlerini yapması için blok zinciri teknolojisine güvenir. Bu saldırı blok zinciri teknolojisinde belirli kusurları ortaya çıkarmasa da, çoğu kullanıcının işlemlerini gerçekleştirmek için gereken eski "web 2.0" teknolojisinden yararlanıldığını ortaya koyuyor.

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