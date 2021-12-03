Hackerlar 120 milyon dolarlık kripto para çaldı!

Badger tarafından yapılan açıklamaya göre saldırı kullanıcı arayüzüne eklenen kötü amaçlı komut dosyası aracılığıyla gerçekleşti. Komut dosyası etkinden siteyle etkileşime giren herhangi bir kullanıcı, Web3 işlemlerini dururup, kurbandan belirtilen bir adrese aktarma yapabilme imkanı sağlıyor.

İşlemlerin şeffaf doğası nedeniyle bilgisayar korsanları saldırı yaptığında neler olduğu görülebiliyor. PeckShield'in raporuna göre saldırganlar tek seferde değeri 50 milyon dolardan fazla olan 896 bitcoin'i transfer etmiş. Güvenlik uzmanları, saldırganların tespit edilmekten kaçınmak için komut dosyasını rastgele aralıklarla çalıştırdıklarını belirtti.

Badger, yetkisiz transferlerin farkına vardığında işlemleri duraklattı, aslında platformdaki tüm her şeyi durdurdu. Kullanıcılara da yapılan tüm işlemleri reddetmelerini söyledi.

Görünüşe göre hackerlar iki faktörlü kimlik doğrulama ile korunması gereken bir API anahtarı aracılığıyla Cloudflare'a erişmiş. Badger ve PeckShield uzmanlarının saldırıyla ilgili araştırdıkları konuların başında bu erişim geliyor.