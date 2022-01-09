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Genç çift WhatsApp’tan boşandı! Yargıtay’ın kararı şaşırttı!

Genç çift, evliliklerini yürütemeyince boşanma kararı aldı. Mahkemenin kapısını çaldı. Hakim, Fransa'da yaşayan kocayı görüntülü aradı. Çifti boşadı. Ancak Yargıtay'ın kararı şaşırttı. İşte eşi benzeri görülmemiş boşanma davasının detayları…

İLKER TURAK Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 09.01.2022 10:12 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 10:51
Hakim genç çifti WhatsApp’tan boşadı! Yargıtay’ın kararı şaşırttı!

Hakim genç çifti WhatsApp'tan boşadı. Yargıtay'ın kararı şaşırttı… İçtihat Bülteni'nden edinilen bilgiye göre, bir süredir geçimsizlik yaşayan çift anlaşmalı boşanmak için avukatları aracılığıyla Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

Hakim genç çifti WhatsApp’tan boşadı! Yargıtay’ın kararı şaşırttı!

WHATSAPP'TAN BOŞADI AMA...

Tarafların imzasının bulunduğu dilekçeye rağmen kocanın da ifadesine başvurmak istedi. Davacı erkeğin yurt dışında yaşadığını öğrenen hakim, ilginç bir yola başvurdu. WhatsApp üzerinden davacıyı görüntülü arayan hakim, görüşmeden sonra çiftin boşanmasına hükmetti.

Hakim genç çifti WhatsApp’tan boşadı! Yargıtay’ın kararı şaşırttı!

Çocukların velayetleri davalı anneye verilirken çocuklar ve davalı kadın yararına nafakaya hükmedildi. Hüküm her iki tarafın temyiz etmemesi üzerine kesinleşti.

Hakim genç çifti WhatsApp’tan boşadı! Yargıtay’ın kararı şaşırttı!

Ancak; karara itiraz adalet Bakanlığı Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü girdi. Bakanlık, hükmün kanun yararına bozulmasını talep etti. Bunun üzerine Aile Mahkemesi kararı Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne taşındı.
Emsal nitelikte bir karara imza atan Daire, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliğinin temelinden sarsılmış sayılacağı, bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesinin şart olduğunun düzenlendiğine dikkat çekti. Kararda şöyle denildi:

Hakim genç çifti WhatsApp’tan boşadı! Yargıtay’ın kararı şaşırttı!

"Somut olayda dosyanın incelenmesinden; tarafların dosyaya sunduğu anlaşmalı boşanma protokolünün taraflarca değil, taraf avukatlarınca imzalandığı ortadadır. Kararın verildiği duruşmada davacı erkeğin hazır bulunmadığı, davacı erkeğin Fransa'da bulunması sebebi ile oğlu Y.Ö.'ün cep telefonundan davacı erkeğin görüntülü olarak aranarak beyanının tutanağa geçirildiği ve bu şekilde tarafların boşanmalarına karar verildiği anlaşılmaktadır.

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