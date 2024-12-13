Halet Çambel ve Suat Fetgeri Aşeni eskrim dalında hangi olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil eden ilk kadın sproculardır? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Eskrim branşında 1936 Berlin Olimpiyatları'na katılarak Türk kadınına öncülük eden Çambel ile Aşeni, kadınların hayatın her alanında olduğu gibi sporda da başarıyla mücadele edebileceğini gösterdi ve birçok kız çocuğunun olimpiyat hayali kurmasının yolunu açtı.