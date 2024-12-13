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Halet Çambel ve Suat Fetgeri Aşeni eskrim dalında hangi olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden ilk kadın sproculardır? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in13 Aralık 2024 Cuma günü ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Halet Çambel ve Suat Fetgeri Aşeni eskrim dalında hangi olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden ilk kadın sproculardır? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 100 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 13.12.2024 22:26 Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 22:29
Halet Çambel ve Suat Fetgeri Aşeni eskrim dalında hangi olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil eden ilk kadın sproculardır? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan Halet Çambel ve Suat Fetgeri Aşeni eskrim dalında hangi olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden ilk kadın sproculardır? 100 bin TL değerindeki sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…

Halet Çambel ve Suat Fetgeri Aşeni eskrim dalında hangi olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil eden ilk kadın sproculardır? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Halet Çambel ve Suat Fetgeri Aşeni eskrim dalında hangi olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden ilk kadın sproculardır?

A: 1924 Paris Olimpiyatları

B: 1936 Berlin Olimpiyatları

C: 1948 Londra Olimpiyatları

D: 1960 Roma Olimpiyatları

Halet Çambel ve Suat Fetgeri Aşeni eskrim dalında hangi olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil eden ilk kadın sproculardır? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı

CEVAP: B-1936 Berlin Olimpiyatları

Halet Çambel ve Suat Fetgeri Aşeni eskrim dalında hangi olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil eden ilk kadın sproculardır? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Eskrim branşında 1936 Berlin Olimpiyatları'na katılarak Türk kadınına öncülük eden Çambel ile Aşeni, kadınların hayatın her alanında olduğu gibi sporda da başarıyla mücadele edebileceğini gösterdi ve birçok kız çocuğunun olimpiyat hayali kurmasının yolunu açtı.

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