Halet Çambel ve Suat Fetgeri Aşeni eskrim dalında hangi olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden ilk kadın sproculardır? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı
Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in13 Aralık 2024 Cuma günü ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Halet Çambel ve Suat Fetgeri Aşeni eskrim dalında hangi olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden ilk kadın sproculardır? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 100 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...
Giriş Tarihi: 13.12.2024 22:26
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 22:29