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Halka arz takvimi Aralık 2024: Bu ay yeni halka arz var mı, hangi şirketler, talep toplama tarihleri ne zaman?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan pek çok şirket yılın belli dönemlerinde halka açılmaya devam ediyor. Yıl sonuna yaklaşılırken 2 şirket halka arz takvimi aralık 2024 listesine adını yazdırdı. Borsa İstanbul'da işlem görecek şirketler öncesinde lotlarını yatırımcılara dağıtacak. Peki; Bu ay yeni halka arz var mı, hangi şirketler, talep toplama tarihleri ne zaman? İşte, şirketlerin talep tarihi, hisse fiyatı, katılım endeksi hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 06.12.2024 09:20 Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 09:28
Halka arz takvimi Aralık 2024: Bu ay yeni halka arz var mı, hangi şirketler, talep toplama tarihleri ne zaman?

Halka arz olacak şirketler borsa takipçilerinin gündeminde. Son olarak ekim ayında binbin ulaşımın halka açıldığı listede bir süredir yeni şirket bulunmuyordu. Bültene giren iki yeni seçenekle birlikte araştırmalar da hız kazandı. Talep toplama tarihleri için geri sayım başladı. İşte, 2024 Aralık ayı halka arz takvimi...

Halka arz takvimi Aralık 2024: Bu ay yeni halka arz var mı, hangi şirketler, talep toplama tarihleri ne zaman?

HALKA ARZ TAKVİMİ ARALIK 2024

SPK başvurusu onaylanan şirketlerin yatırımcılarla buluştuğu halka arz sürecinde en son Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. lotlarını dağıttı ve borsada değerlendirildi.

2024 Aralık ayıyla birlikte listeye 2 yeni şirket girdi.

Halka arz takvimi Aralık 2024: Bu ay yeni halka arz var mı, hangi şirketler, talep toplama tarihleri ne zaman?

HANGİ ŞİRKETLER HALKA ARZ OLACAK?

Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş. ve Sümer Varlık Yönetim A.Ş. halka arz oluyor.

Talep tarihleri henüz açıklanmayan şirketlerin detayları şöyle:

Halka arz takvimi Aralık 2024: Bu ay yeni halka arz var mı, hangi şirketler, talep toplama tarihleri ne zaman?

ÇAĞDAŞ CAM HALKA ARZ BİLGİLERİ

Halka Arz Fiyatı: 20,00 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 42, 000, 000 Lot

Pazar: Yıldız Pazar

Halka Açıklık: Yüzde 25

Halka Arz Büyüklüğü: 840 Milyon TL

Halka arz takvimi Aralık 2024: Bu ay yeni halka arz var mı, hangi şirketler, talep toplama tarihleri ne zaman?

SÜMER VARLIK HALKA ARZ BİLGİLERİ

Halka Arz Fiyatı: 22,00 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 28, 000, 000 Lot

BİST Kodu: SMRVA

Halka Açıklık: Yüzde 21,43

Halka Arz Büyüklüğü: 616 Milyon TL

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