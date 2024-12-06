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Halka arz takvimi Aralık 2024: Bu ay yeni halka arz var mı, hangi şirketler, talep toplama tarihleri ne zaman?
Halka arz takvimi Aralık 2024: Bu ay yeni halka arz var mı, hangi şirketler, talep toplama tarihleri ne zaman?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan pek çok şirket yılın belli dönemlerinde halka açılmaya devam ediyor. Yıl sonuna yaklaşılırken 2 şirket halka arz takvimi aralık 2024 listesine adını yazdırdı. Borsa İstanbul'da işlem görecek şirketler öncesinde lotlarını yatırımcılara dağıtacak. Peki; Bu ay yeni halka arz var mı, hangi şirketler, talep toplama tarihleri ne zaman? İşte, şirketlerin talep tarihi, hisse fiyatı, katılım endeksi hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 06.12.2024 09:20
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 09:28