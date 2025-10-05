Trend Galeri Trend Yaşam Hangi beylikten kalan mimari eserleri yerinde inceleyecek olan birinin gitmesi gereken şehir Kastamonu'dur?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken bir soru ekrana geldi. Yarışmacının açtırdığı soru "Hangi beylikten kalan mimari eserleri yerinde inceleyecek olan birinin gitmesi gereken şehir Kastamonu'dur?" oldu. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'de sorunun cevabı!

Giriş Tarihi: 05.10.2025 22:33 Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 22:34
Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dolu anlar yaşandı! Yarışmacının açtırdığı soru hem yarışmacıyı hem de izleyenleri düşündürdü. Soru "Hangi beylikten kalan mimari eserleri yerinde inceleyecek olan birinin gitmesi gereken şehir Kastamonu'dur?" şeklindeydi ve cevabı merak uyandırdı.

A) Ramazanoğulları
B) Osmanoğulları
C) Candaroğulları
D) Dulkadiroğulları

CEVAP: C

