Trend
Galeri
Trend Yaşam
Hangi beylikten kalan mimari eserleri yerinde inceleyecek olan birinin gitmesi gereken şehir Kastamonu'dur?
Hangi beylikten kalan mimari eserleri yerinde inceleyecek olan birinin gitmesi gereken şehir Kastamonu'dur?
ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken bir soru ekrana geldi. Yarışmacının açtırdığı soru "Hangi beylikten kalan mimari eserleri yerinde inceleyecek olan birinin gitmesi gereken şehir Kastamonu'dur?" oldu. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'de sorunun cevabı!
Giriş Tarihi: 05.10.2025 22:33
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 22:34