Hangi ülkeler Kış Olimpiyatları'nda madalya kazanmamıştır? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı
Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 14 Ağustos 2025 Perşembe günü ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Hangi ülkeler Kış Olimpiyatları'nda madalya kazanmamıştır? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 100 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...
Giriş Tarihi: 14.08.2025 22:18
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 22:25