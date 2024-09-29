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Hangisi 1896'da Atina'da gerçekleştirilen ilk modern olimpiyatlarda verilen ödüllerden biri değildir?

Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 29 Eylül günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Hangisi 1896'da Atina'da gerçekleştirilen ilk modern olimpiyatlarda verilen ödüllerden biri değildir sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 300 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 29.09.2024 23:32 Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 23:36
Hangisi 1896’da Atina’da gerçekleştirilen ilk modern olimpiyatlarda verilen ödüllerden biri değildir?

Hangisi 1896'da Atina'da gerçekleştirilen ilk modern olimpiyatlarda verilen ödüllerden biri değildir? sorusu Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya soruldu. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan programda heyecan anbean artıyor. İşte o 300 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Hangisi 1896’da Atina’da gerçekleştirilen ilk modern olimpiyatlarda verilen ödüllerden biri değildir?

HANGİSİ 1896'DA ATİNA'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN İLK MODERN OLİMPİYATLARDA VERİLEN ÖDÜLLERDEN BİRİ DEĞİLDİR?

CEVABI: Altın madalya

Hangisi 1896’da Atina’da gerçekleştirilen ilk modern olimpiyatlarda verilen ödüllerden biri değildir?
Hangisi 1896’da Atina’da gerçekleştirilen ilk modern olimpiyatlarda verilen ödüllerden biri değildir?
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