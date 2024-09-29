Hangisi 1896'da Atina'da gerçekleştirilen ilk modern olimpiyatlarda verilen ödüllerden biri değildir? sorusu Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya soruldu. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan programda heyecan anbean artıyor. İşte o 300 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...