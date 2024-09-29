Hangisi 1896'da Atina'da gerçekleştirilen ilk modern olimpiyatlarda verilen ödüllerden biri değildir?
Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 29 Eylül günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Hangisi 1896'da Atina'da gerçekleştirilen ilk modern olimpiyatlarda verilen ödüllerden biri değildir sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 300 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...
Giriş Tarihi: 29.09.2024 23:32
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 23:36