Hastane morgunda 100’den fazla cesedi istismar etmişti! Aralarında bir de Türk’ün olduğu ortaya çıktı

İngilytere'yi sarsan olay iki genç kadın dövülmüş ve boğulmuş ve öldükten sonra da tecavüze uğramış olarak bulunmasının ardından ortaya çıkmıştı. David Fuller davası bu iki kadının ölümüyle başladı. 67 yaşındaki hastane çalışanı David Fuller, 1987'de iki kadını öldürdüğünü ve Kasım 2020'ye kadar hastane morglarında en az 100 kadın ve çocuk cesedine cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti. Yargılamasının dördüncü gününde suçunu kabul eden Fuller, Wendy Dnell ve Caroline Pierce'ti öldürmüştü. Fuller yalnızca insan öldürmekle kalmamış, 12 yıl boyunca iki hastanenin morgundaki cesetlere cinsel istismarda da bulunmuştu.