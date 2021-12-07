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Hastane morgunda 100'den fazla cesedi istismar etmişti! Aralarında bir de Türk'ün olduğu ortaya çıktı

İngiltere'de mide bulandıran bir olay yıllar sonra gün yüzüne çıktı. Hastane çalışanı 67 yaşındaki adamın yıllardır devam eden cinsel istimasları itirafıyla ortaya çıktı. Konu hakkında açıklama yapan İngiltere İçişleri Bakanı'nın sözleri olayın vehametini gözler önüne serdi. Bakan Patel açıklamasında: "Bu şok edici bir dosya. İşlenen suçların mide bulandırıcı özelliği anlaşılır bir şekilde kamuoyunda kaygı ve tiksintiye yol açacaktır" dedi. Öte yandan skandal olayda şoke edici bir gelişme daha yaşandı. Fuller'in taciz ettiği cesetlerden birinin Türk vatandaşına ait olduğu belirlendi... İşte İngiltere'yi sarsan son dakika olayının ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 07.12.2021 11:04 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 11:11
Hastane morgunda 100’den fazla cesedi istismar etmişti! Aralarında bir de Türk’ün olduğu ortaya çıktı

İngilytere'yi sarsan olay iki genç kadın dövülmüş ve boğulmuş ve öldükten sonra da tecavüze uğramış olarak bulunmasının ardından ortaya çıkmıştı. David Fuller davası bu iki kadının ölümüyle başladı. 67 yaşındaki hastane çalışanı David Fuller, 1987'de iki kadını öldürdüğünü ve Kasım 2020'ye kadar hastane morglarında en az 100 kadın ve çocuk cesedine cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti. Yargılamasının dördüncü gününde suçunu kabul eden Fuller, Wendy Dnell ve Caroline Pierce'ti öldürmüştü. Fuller yalnızca insan öldürmekle kalmamış, 12 yıl boyunca iki hastanenin morgundaki cesetlere cinsel istismarda da bulunmuştu.

Hastane morgunda 100’den fazla cesedi istismar etmişti! Aralarında bir de Türk’ün olduğu ortaya çıktı

David Fuller'in istismarda bulunduğu isimlerden birinin İngiltere'de yaşayan Azra Kemal olduğu ortaya çıktı. Azra, İngiltere'de hayatını kaybettiği hastanenin morguna kaldırılmıştı. Genç kızın cansız bedeni hastanenin morgunda teknik servis çalışanı Fuller'ın istismarına uğradı. Fuller dava öncesinde 51 ayrı suçu kabul etti. Bunlar, iki morgda 78 kişinin cesedine yönelik işlediği 44 ayrı suçu da içeriyordu.

Hastane morgunda 100’den fazla cesedi istismar etmişti! Aralarında bir de Türk’ün olduğu ortaya çıktı

Olayın ortaya çıkmasının ardından kızının tecavüze uğradığı haberini alan Nevres Kemal, bıçakla gittiği karakolda "Onu kalbinden bıçaklayacağım" diyerek Fuller'e saldırmaya çalıştı.

Hastane morgunda 100’den fazla cesedi istismar etmişti! Aralarında bir de Türk’ün olduğu ortaya çıktı

CANSIZ BEDENİNE 3 KEZ TECAVÜZ ETTİ
Azra Kemal isimli kız, kaza geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı ve aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Olaylar zinciri, genç kız morga kaldırıldıktan sonra başladı. Nekrofili Fuller, boru bakımı için girdiği morgda genç kızın cansız bedenine 3 kez tecavüzde bulundu.

Azra'nın annesi Nevres Kemal, kızına morgda tecavüz edildiğini öğrenmesinin ardından elinde bıçakla karakola koştu. David Fuller'i öldürmek isteyen Kemal, polis ekipleri tarafından zor sakinleştirildi.

Hastane morgunda 100’den fazla cesedi istismar etmişti! Aralarında bir de Türk’ün olduğu ortaya çıktı

"KALBİNDEN BIÇAKLAYIP ÖLDÜRMEYE GİTTİM"
Olayın ardından açıklamalarda bulunan Nevres Kemal, "Olaydan sadece 3 saat önce kızımın saçlarını okşayıp yanında uzandım. Böyle iğrenç bir şeyin olduğunu bilmiyordum. Duyunca çılgına döndüm ve onu kalbinden bıçaklayıp öldürmek için karakola gittim" dedi.

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