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Hatay’da akıllara durgunluk veren kaza: Motosiklet sürücüsü havada takla attı!

Hatay'da motosiklet sürücüsü otomobil ile çarpıştı. Akıllara durgunluk veren kazada motosiklet sürücüsünün havada takla attığı anlar kameralara yansıdı. İşte o korku dolu dakikalar…

İHA
Giriş Tarihi: 24.10.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 09:50
Hatay’da akıllara durgunluk veren kaza: Motosiklet sürücüsü havada takla attı!

Kaza, Reyhanlı ilçesi Albay Şükrü Kanatlı Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşandı. Seyir halde ilerleyen otomobil ile dönüş yapmak isteyen motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Hatay’da akıllara durgunluk veren kaza: Motosiklet sürücüsü havada takla attı!

Motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı ve motosiklet sürücüsünün havada takla attığı anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay’da akıllara durgunluk veren kaza: Motosiklet sürücüsü havada takla attı!

Kazayı gören vatandaş sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

Hatay’da akıllara durgunluk veren kaza: Motosiklet sürücüsü havada takla attı!

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne, ilk yardım müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay’da akıllara durgunluk veren kaza: Motosiklet sürücüsü havada takla attı!
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