Hayalet kasabadan ürperten fotoğraflar

Indiana'da bulunan ve bir zamanlar 'yüzyılın şehri' olarak isimlendirilen küçük kasaba Gary, şimdilerde tarihin çürüyen bir kabuğu. 1960'lı yıllardaki şaşaalı günlerinde 178 bin nüfusa sahip şehir, terk edilmiş vaziyette.

Kasaba ilk olarak 1906 yılında o dönemin sanayi devi United Stetes Stell Corporation tarafından çelik endüstrisi için kuruldu. Çelik fabrikasının sunduğu iş imkanları, kısa zamanda Güney'den kaçan ev iş arayan Afrikalı ve Amerikalılar ile Avrupalı göçmenlerin de dahil olduğu kalabalık bir kitleyi çekti.

Savaşlarla birlikte çeliğe duyulan ihtiyaç artınca şehir okulları, kiliesleri, iş merkezleri ve çeşitli diğer yapılarla hızlıca gelişti. Tiyatroların bile olduğu şehir bir anda herkesin uğrak noktası oldu.

1970'lerde tamamen gelişmiş bir halde olan şehir 'yüzyılın şehri' ünvanını aldı. Ancak o zamandan beri sanayi çöktüğü için, şehre duyulan ihtiyaç azaldı ve kendi kendine dağılmaya başladı.