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Hayalet kasabadan ürperten fotoğraflar

ABD'de 1900'lü yılların başında kurulan ve 'yüzyılın şehri' olarak isimlendirilen Gary kasabası, şimdilerde bir hayalet şehir. Sanayi endüstrisinin çökmesi ve artan suç oranları nedeniyle terk edilen kasaba 'Ülkenin cinayet merkezi' ünvanını almış durumda. Ünlü bir seri katilin kurbanlarının cansız bedenlerini saklamak için kullandığı kasaba, pek çok korku filminde de kullanıldı.

Giriş Tarihi: 23.12.2021 10:34 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 10:34
Hayalet kasabadan ürperten fotoğraflar

Indiana'da bulunan ve bir zamanlar 'yüzyılın şehri' olarak isimlendirilen küçük kasaba Gary, şimdilerde tarihin çürüyen bir kabuğu. 1960'lı yıllardaki şaşaalı günlerinde 178 bin nüfusa sahip şehir, terk edilmiş vaziyette.

Hayalet kasabadan ürperten fotoğraflar

Kasaba ilk olarak 1906 yılında o dönemin sanayi devi United Stetes Stell Corporation tarafından çelik endüstrisi için kuruldu. Çelik fabrikasının sunduğu iş imkanları, kısa zamanda Güney'den kaçan ev iş arayan Afrikalı ve Amerikalılar ile Avrupalı göçmenlerin de dahil olduğu kalabalık bir kitleyi çekti.

Hayalet kasabadan ürperten fotoğraflar

Savaşlarla birlikte çeliğe duyulan ihtiyaç artınca şehir okulları, kiliesleri, iş merkezleri ve çeşitli diğer yapılarla hızlıca gelişti. Tiyatroların bile olduğu şehir bir anda herkesin uğrak noktası oldu.

Hayalet kasabadan ürperten fotoğraflar

1970'lerde tamamen gelişmiş bir halde olan şehir 'yüzyılın şehri' ünvanını aldı. Ancak o zamandan beri sanayi çöktüğü için, şehre duyulan ihtiyaç azaldı ve kendi kendine dağılmaya başladı.

Hayalet kasabadan ürperten fotoğraflar

1993 yılına gelindiğinde 'Amerika'nın cinayet merkezi' olarak anılmıştı. Cinayet oranları 100 bin kişide 91'e çıkmıştı.

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