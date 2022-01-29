Hayatının şansını yeni aldığı evinde kullandı! Garajdan çıkanlar şaşkına çevirdi!
Bazı insanların başlarına hiç umulmadık olaylar gelebiliyor. Uzun zamandır ev sahibi olmak isteyen elektrikl mühendisi bir adamın yaşadıkları sosyal medyayı salladı. Müzayede yöntemiyle kendine ev alan genç adam, aklına bile gelmeyecek bir durumla karşılaştı. Müzayede kuralları gereği evin içini görmeden alınan evin garajından çıkanlar,adama tam anlamıyla hayatının şokunu yaşattı.
Giriş Tarihi: 29.01.2022 16:03
Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 18:57