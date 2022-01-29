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Hayatının şansını yeni aldığı evinde kullandı! Garajdan çıkanlar şaşkına çevirdi!

Bazı insanların başlarına hiç umulmadık olaylar gelebiliyor. Uzun zamandır ev sahibi olmak isteyen elektrikl mühendisi bir adamın yaşadıkları sosyal medyayı salladı. Müzayede yöntemiyle kendine ev alan genç adam, aklına bile gelmeyecek bir durumla karşılaştı. Müzayede kuralları gereği evin içini görmeden alınan evin garajından çıkanlar,adama tam anlamıyla hayatının şokunu yaşattı.

Giriş Tarihi: 29.01.2022 16:03 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 18:57
Hayatının şansını yeni aldığı evinde kullandı! Garajdan çıkanlar şaşkına çevirdi!

Genç bir elektrik mühendisi uzun zamandır kendi evini satın almak istiyordu. Ancak evin konumuyla ilgili belirli kriterleri vardı ve bu kriterleri karşılayan evi de bir müzayedede buldu.

Hayatının şansını yeni aldığı evinde kullandı! Garajdan çıkanlar şaşkına çevirdi!

Müzayedeye katılan adam kurallar gereği evin içini görmedi. Sadece evin dışını gördü. Bununla birlikte evin bulunduğu konum mühendisin istediklerini de karşılıyordu. Sonuç olarak evi satın almayı başardı.

Hayatının şansını yeni aldığı evinde kullandı! Garajdan çıkanlar şaşkına çevirdi!

Büyük bir merakla evin içini gören ve neler yapacağını planlayan genç adam garajda ise hiç ummadığı bir sürprizle karşılaştı. Çünkü garajda sınırlı sayıda üretilmiş, özel bir Lamborghini otomobil buldu.

Hayatının şansını yeni aldığı evinde kullandı! Garajdan çıkanlar şaşkına çevirdi!

Lamborghini garajda tozlu bir şekilde öylece duruyordu. Üstelik çok da eski görünmüyordu.

Hayatının şansını yeni aldığı evinde kullandı! Garajdan çıkanlar şaşkına çevirdi!

Evin yeni sahibi bu olay karşısında oldukça şaşırdı. Çünkü artık klasik bir otomobili vardı! Araç garajdan çıkartıldı ve değişim için yolculuk başladı.

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