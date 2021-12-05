Hayatının şokunu yaşadı! Evinin bahçesinde gizli hazine bulduğunu sandı ama...

Genç adam evinin bahçesinde gördükleriyle hayatının şokunu yaşadı. Evinin arka bahçesinde bir çıkıntı gördü. Daha sonra bunun bir kutu olduğunu fark etti. O an bahçesinde gömülü bir hazine olabileceğini düşündü ve büyük bir heyecana kapıldı. O anları sosyal medya üzerinden de paylaşmak için Tiktok hesabından canlı yayınlamayı ihmal etmedi. Sonrasında olanlar ise hem onu hem de takipçilerini şaşkına çevirdi. İşte şoke eden o görüntüler...
Evinin arkasında bahçe işleri yapan adam, gömülü hazine bulduğununu sandı.
Tony Huisman, Kanada'daki evinin arka bahçesinde, gizli bir kutu bulduğunda bunun gömülü bir hazine olduğunu düşündü.
Huisman, bahçesini hızla kazdı ve toprağın altına gizlenmiş beton kutuyu çıkarmak için büyük bir çaba sarf etti. Bir yandan da bu çabasını sosyal medyada paylaştı.
Ancak adam hazine ararken bir dehşet içinde geri çekildi çünkü bulduğu kutunun evi için oraya yerleştirilmiş bir foseptik tankı olduğunu anlaması uzun sürmedi.
Tony Huisman'ın TikTok'ta paylaştığı görüntüleri izleyenler, videoyu yorum yağmuruna tuttu. Video, sosyal medya platformunda 7 milyondan fazla kez izlendi.
KÖYLÜLER ÇILDIRDI!
Öte yandan Hindistan'ın Telanga eyaletindeki bir köyde ev inşaatı için kazı yapan işçiler, 8 Nisan tarihinde arazide içi altın ve gümüş dolu bir çömlek keşfetti. Çömleğin içinde bir yakut bile vardı.