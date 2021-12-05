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Hayatının şokunu yaşadı! Evinin bahçesinde gizli hazine bulduğunu sandı ama...

Genç adam evinin bahçesinde gördükleriyle hayatının şokunu yaşadı. Evinin arka bahçesinde bir çıkıntı gördü. Daha sonra bunun bir kutu olduğunu fark etti. O an bahçesinde gömülü bir hazine olabileceğini düşündü ve büyük bir heyecana kapıldı. O anları sosyal medya üzerinden de paylaşmak için Tiktok hesabından canlı yayınlamayı ihmal etmedi. Sonrasında olanlar ise hem onu hem de takipçilerini şaşkına çevirdi. İşte şoke eden o görüntüler...

Giriş Tarihi: 05.12.2021 09:31 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 09:31 PAYLAŞ