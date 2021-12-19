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Hazine olduğu gerekçesiyle define avcılarının hedefi olmuştu: Pers İmparatorluğuna ait...

Van'ın merkez Edremit ilçesinde hazine olduğu iddiasıyla define avcılarının hedefi haline gelen alanda ilk kez Pers İmparatorluğu'na ait olduğu anlaşılan mezar bulundu. Birinci derece arkeoloji sit alanı olarak tescillenen bölgede lk etapta İslami döneme ait mezarlar ortaya çıkarılmıştı. Devam eden kazılarda daha sonra Pers İmparatorluğu'na ait bir mezar bulunurken kemikler üzerinde bilezik, bir adet değerli bir taş olan ve 'lapis lazuli' denilen mühür elde edildi.

İHA Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 19.12.2021 15:43 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 15:52
Hazine olduğu gerekçesiyle define avcılarının hedefi olmuştu: Pers İmparatorluğuna ait mezar...

Van'ın Edremit ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesi'nde yaklaşık 10 ay önce define avcılarının hazine olduğu iddiasıyla kazı yaptığına dair ihbar alındı. İhbar üzerine bölge emniyet ekiplerince koruma altına alındı. Polisin nöbet tuttuğu kaçak kazı bölgesinde daha sonra Van Müze Müdürlüğü tarafından sondaj kazı çalışması başlatıldı.

Hazine olduğu gerekçesiyle define avcılarının hedefi olmuştu: Pers İmparatorluğuna ait mezar...

Yapılan çalışmanın sonucunda ortaya çıkacak veriler ışığında Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna rapor sunulacağı ve bölgeyle ilgili karar alınacağı belirtildi.

Hazine olduğu gerekçesiyle define avcılarının hedefi olmuştu: Pers İmparatorluğuna ait mezar...

BÖLGE SİT ALANI OLARAK TESCİLLENDİ

Bölgede kazı yapan Van Müze Müdürlüğü ekipleri, ilk etapta üst tabakada İslami döneme ait mezarlar ortaya çıkardı. Bulgular üzerine Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından bölge 1'inci derece arkeoloji sit alanı olarak tescillendi. Ardından müdürlüğe bağlı ekipler bölgede kazı çalışmalarını sürdürmeye devam etti

Hazine olduğu gerekçesiyle define avcılarının hedefi olmuştu: Pers İmparatorluğuna ait mezar...

İLK KEZ BULUNDU

Devam eden bu kazılarda ise ilk kez Pers İmparatorluğuna ait olduğu belirtilen mezar ortaya çıkarıldı. Heyecan veren kazıda, kemikler üzerinde bilezik, bir adet değerli bir taş olan ve 'lapis lazuli' denilen mühür elde edildi. Kazılı alan kaçak kazılara fırsat verilmemesi amacıyla ekipler tarafından kapatıldı. Bölgenin turizme kazandırılması amacıyla tekrar kurtarma kazılarının devam edeceği belirtildi.

Hazine olduğu gerekçesiyle define avcılarının hedefi olmuştu: Pers İmparatorluğuna ait mezar...

Van Müze Müdürü Erol Uslu, öncelikli hedeflerinin toprağın içinde saklı olan ve günümüze kadar korunabilen kültürel varlıkların bilimsel çalışmalar sonucunda gün yüzüne çıkararak toplumun hizmetine sunmak olduğunu belirtti. Van'ın tarihi kültürel geçmişinin zengin olduğunu ifade eden Müze Müdürü Uslu, "Van'ın hangi noktasına giderseniz gidin bir medeniyete ait mutlaka kalıntı bulmak mümkündür. Burada da kaçak kazı yapıldıktan sonra bir tünel açıldı. İlk haberini aldıktan sonra emniyet güçlerimizle alana gelerek gerekli çalışmaları yaptık. Öncelikli olarak üste bir sondaj çalışması yapıp, buranın ne olduğuna ilişkin belgeleme çalışması yaptık. Üst tabakada Müslüman mezarlığının bulunmasıyla birlikte buranın bir an önce korunmasına yönelik Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gerekli dosyalar teslim edildi. Birinci derece arkeolojik sit alanı ilan edilerek koruma altına alınmış oldu" dedi.

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