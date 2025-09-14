Trend
Galeri
Trend Yaşam
Hector Castro ile ilgili hangi bilgi doğrudur? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı
Hector Castro ile ilgili hangi bilgi doğrudur? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı
Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 15 Haziran 2025 Pazar günü ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Hector Castro ile ilgili hangi bilgi doğrudur? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 200 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...
Giriş Tarihi: 14.09.2025 22:46
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 22:48