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Gizem’in ölümüne sebep olan otobüs şoförü ilk kez hakim karşısında: “Otobüsün camı yansıma yaptı”…
Gizem’in ölümüne sebep olan otobüs şoförü ilk kez hakim karşısında: “Otobüsün camı yansıma yaptı”…
İzmir'in Balçova ilçesinde meydana gelen feci kazada 24 yaşındaki Gizem Soylu'ya yolun karşısına geçeceği esnada çarpıp ölümüne sebep olan otobüs şoförü Alev Aytar ilk kez hakim karşısına çıktı. "Otobüsün camı yansıma yaptı"…
Giriş Tarihi: 05.12.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 16:14