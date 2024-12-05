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Gizem’in ölümüne sebep olan otobüs şoförü ilk kez hakim karşısında: “Otobüsün camı yansıma yaptı”…

İzmir'in Balçova ilçesinde meydana gelen feci kazada 24 yaşındaki Gizem Soylu'ya yolun karşısına geçeceği esnada çarpıp ölümüne sebep olan otobüs şoförü Alev Aytar ilk kez hakim karşısına çıktı. "Otobüsün camı yansıma yaptı"…

DHA
Giriş Tarihi: 05.12.2024 16:14 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 16:14
Gizem’in ölümüne sebep olan otobüs şoförü ilk kez hakim karşısında: Otobüsün camı yansıma yaptı…

Feci kaza, 6 Kasım'da İzmir'in Balçova ilçesinde meydana geldi. Alev Aytar'ın kullandığı şehir içi otobüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi'nde hemşire yardımcısı Gizem Soylu'ya çarptı.

Gizem’in ölümüne sebep olan otobüs şoförü ilk kez hakim karşısında: Otobüsün camı yansıma yaptı…

Ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Soylu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza araç içi kameraya yansırken, Gizem Soylu bir gün sonra Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gizem’in ölümüne sebep olan otobüs şoförü ilk kez hakim karşısında: Otobüsün camı yansıma yaptı…

Kazanın ardından otobüs şoförü Alev Aytar, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aytar, tutuklandı. Aytar hakkında, 'Taksirle adam öldürme' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Gizem’in ölümüne sebep olan otobüs şoförü ilk kez hakim karşısında: Otobüsün camı yansıma yaptı…

"KAZAYLA BİRLİKTE AİLEMİ DE KAYBETTİM"

Aytar'ın yargılanmasına bugün İzmir 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Aytar, Soylu'nun yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Gizem’in ölümüne sebep olan otobüs şoförü ilk kez hakim karşısında: Otobüsün camı yansıma yaptı…

Duruşmada ilk olarak sanığa söz verildi. Aytar, kaza anında telefonla oynamadığını belirtip, "Anlık gelen mesajları kontrol ettim. Otobüsün camı yansıma yaptı.

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