Gizem’in ölümüne sebep olan otobüs şoförü ilk kez hakim karşısında: “Otobüsün camı yansıma yaptı”…

Ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Soylu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza araç içi kameraya yansırken, Gizem Soylu bir gün sonra Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verildi.