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Hemşire Selen Bilgin'in şüpheli ölümünde doktor Fatih Akın’a müebbet şoku! Yenidoğan Çetesi ile yaptığı konuşmalar da ortaya çıktı!

Esrarengiz olay 13 Mayıs günü İstanbul Beylikdüzü'ndeki Özel Birinci Hastanesi'nde meydana geldi. Dedesinin yanında refakatçi olarak kalan hemşire Selen Bilgin, kendisine enjekte edilen bir ilaç sonucu hayatını kaybetti. Bilgin'in hayatını kaybetmeden önce tanıdığı doktor Fatih Akın'ın odasına girdiği tespit edildi. Doktor Fatih Akın'ın "olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Ayrıca şüpheli doktor Akın'ın Yenidoğan Çetesi dosyasında sanık olan bir örgüt üyesi ile yaptığı konuşmalar da ortaya çıktı. İşte haberin detayları…

İHA
Giriş Tarihi: 21.11.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 09:21
Hemşire Selen Bilgin’in şüpheli ölümünde doktor Fatih Akın’a müebbet şoku! Yenidoğan Çetesi ile yaptığı konuşmalar da ortaya çıktı!

Takvim yaprakları 13 Mayıs 2024'ü gösterdiğinde İstanbul Beylikdüzü'ndeki Özel Birinci Hastanesi'nde sır bir olay yaşandı. Hemşire Selen Bilgin Yenidoğan Çetesi'ne yönelik açılan dava kapsamında kapatılan Özel Birinci Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bilgin'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak fezleke hazırlandı.

Hemşire Selen Bilgin’in şüpheli ölümünde doktor Fatih Akın’a müebbet şoku! Yenidoğan Çetesi ile yaptığı konuşmalar da ortaya çıktı!

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede, Selen Bilgin'in babası Serkan ve annesi Nergül Bilgin müşteki olarak yer alırken, Fatih Akın ise şüpheli olarak yer buldu. Fezlekede 13 Mayıs 2024 tarihinde Selen Bilgin'in kapatılan Özel Birinci Hastanesi'nde dedesinin yanında refakatçi olarak kaldığı ifade edildi.

Hemşire Selen Bilgin’in şüpheli ölümünde doktor Fatih Akın’a müebbet şoku! Yenidoğan Çetesi ile yaptığı konuşmalar da ortaya çıktı!

SELEN ODAYA GİRDİKTEN 1 SAAT SONRA DOKTOR DIŞARI ÇIKTI
Bilgin'in olay günü aynı hastanede anestezi uzmanı olarak çalışan daha önceden tanıştığı doktor Fatih Akın'ın odasına gittiği fezlekede kaydedildi. Yapılan kamera görüntüsü incelemelerinde Fatih Akın'ın Selen Bilgin'in odaya girmesinden 1 saat sonra heyecanlı bir şekilde telefonla konuşarak odadan çıktığı da fezlekede belirtildi.

Yenidoğan Çetesi üyelerinin çalıştığı hastanede hayatını kaybeden Selen Hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı | Video

Hemşire Selen Bilgin’in şüpheli ölümünde doktor Fatih Akın’a müebbet şoku! Yenidoğan Çetesi ile yaptığı konuşmalar da ortaya çıktı!

"ÇOKLU İLAÇ İNTOKSİKASYONU SONUCU HAYATINI KAYBETTİ"
Bilgin'in sabah 07.00 sıralarında hastane çalışanları tarafından odadan tekerlekli hasta yatağı ile çıkarıldığı fezlekede aktarıldı. Doktor Tevfik K. tarafından Bilgin'e kalp masajı, şüpheli doktor Fatih Akın tarafından ise suni teneffüs yapıldığı da güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Bilgin'in ölümü Adli Tıp Kurumu raporunda "çoklu ilaç intoksikasyonu" olarak belirtildi. Şüpheli doktor Fatih Akın alınan beyanında "Ben maktüleye ilaç vermedim. Selen Bilgin kendisi bu ilacı kullandı" dedi.

Hemşire Selen Bilgin’in şüpheli ölümünde doktor Fatih Akın’a müebbet şoku! Yenidoğan Çetesi ile yaptığı konuşmalar da ortaya çıktı!

"SELEN'İ KAYBETTİĞİMİ ANLADIM HAYATA DÖNDÜRMEYE ÇALIŞTIM"
Öte yandan olaya ilişkin tanık olarak dinlenen Muzaffer U. ise, "Fatih Akın'ı telefon ile aradım. 'Selen'i kaybettik' demesi üzerine 'Nasıl yani?' diye sordum. Bana, 'Selen'in baş ağrısı vardı, ona ağrı kesici serum taktım' dedi. 'Bu nasıl olur?' diye sorunca, 'Selen'e düşük dozda propofol yaptım' dedi.

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