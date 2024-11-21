Hemşire Selen Bilgin’in şüpheli ölümünde doktor Fatih Akın’a müebbet şoku! Yenidoğan Çetesi ile yaptığı konuşmalar da ortaya çıktı!

Esrarengiz olay 13 Mayıs günü İstanbul Beylikdüzü'ndeki Özel Birinci Hastanesi'nde meydana geldi. Dedesinin yanında refakatçi olarak kalan hemşire Selen Bilgin, kendisine enjekte edilen bir ilaç sonucu hayatını kaybetti. Bilgin'in hayatını kaybetmeden önce tanıdığı doktor Fatih Akın'ın odasına girdiği tespit edildi. Doktor Fatih Akın'ın "olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Ayrıca şüpheli doktor Akın'ın Yenidoğan Çetesi dosyasında sanık olan bir örgüt üyesi ile yaptığı konuşmalar da ortaya çıktı. İşte haberin detayları…