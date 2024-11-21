Hemşire Selen Bilgin’in şüpheli ölümünde doktor Fatih Akın’a müebbet şoku! Yenidoğan Çetesi ile yaptığı konuşmalar da ortaya çıktı!

"SELEN'İ KAYBETTİĞİMİ ANLADIM HAYATA DÖNDÜRMEYE ÇALIŞTIM"

Öte yandan olaya ilişkin tanık olarak dinlenen Muzaffer U. ise, "Fatih Akın'ı telefon ile aradım. 'Selen'i kaybettik' demesi üzerine 'Nasıl yani?' diye sordum. Bana, 'Selen'in baş ağrısı vardı, ona ağrı kesici serum taktım' dedi. 'Bu nasıl olur?' diye sorunca, 'Selen'e düşük dozda propofol yaptım' dedi.