Her şey bu yazıyla başladı... İşte yenidoğan bebek katili çetesini çökerten o ihbar

Günlerdir herkesin konuştuğu çetenin yaptıklarına ilişkin mağdur aileler de sosyal medya üzerinden hastane ve çete hakkında paylaşımlarını sürdürdü. Mağdur anneler paylaşımlarında, herhangi bir hastalık tespit edilmemesine rağmen çocuklarının yanlış tanılarla günlerce hastanede kaldıklarını ifade etti. Soruşturmanın tamamlanması ile her detay kan dondururken her şeyin ortaya çıkmasına sebep olan o ihbar ortaya çıktı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 5 Mayıs 2023 tarihinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderilen ve çetenin çökertilmesinin ilk adımı olan o CİMER ihbarında yazanlar yürekleri sızlattı.