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Her şey bu yazıyla başladı... İşte yenidoğan bebek katili çetesini çökerten o ihbar

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan çete ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Türkiye'nin konuştuğu 10 bebeğin ölümüne neden olan sağlık çetesi ile ilgili soruşturmanın başlatılmasını sağlayan CİMER ihbarı ortaya çıktı. İhbarda yer alan cümleler yürekleri sızlattı.

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Giriş Tarihi: 20.10.2024 07:43 Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 07:51
Her şey bu yazıyla başladı... İşte yenidoğan bebek katili çetesini çökerten o ihbar

Yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek SGK üzerinden haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarla 10 bebeğin ölümüne neden olan çeteye yönelik İstanbul ve Tekirdağ'da operasyonlar düzenlenmiş, çete hakkında 1775 yıla kadar hapis istenmişti.

Her şey bu yazıyla başladı... İşte yenidoğan bebek katili çetesini çökerten o ihbar

Günlerdir herkesin konuştuğu çetenin yaptıklarına ilişkin mağdur aileler de sosyal medya üzerinden hastane ve çete hakkında paylaşımlarını sürdürdü. Mağdur anneler paylaşımlarında, herhangi bir hastalık tespit edilmemesine rağmen çocuklarının yanlış tanılarla günlerce hastanede kaldıklarını ifade etti. Soruşturmanın tamamlanması ile her detay kan dondururken her şeyin ortaya çıkmasına sebep olan o ihbar ortaya çıktı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 5 Mayıs 2023 tarihinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderilen ve çetenin çökertilmesinin ilk adımı olan o CİMER ihbarında yazanlar yürekleri sızlattı.

Her şey bu yazıyla başladı... İşte yenidoğan bebek katili çetesini çökerten o ihbar

"KAN EMİCİ VATAN HAİNLERİNE 'DUR' DEMELİ"

Örgüt lideri Fırat Sarı'nın aynı zamanda eski bir PKK hükümlüsü de olduğunun vurgulandığı o ihbarda şu cümleler yer aldı:

''Eski PKK hükümlüsü olan yenidoğan yoğun bakım doktoru Fırat Sarı ve İlker Gönen SSK'yı dolandırmaktadır. Reyap Hastanesi, Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Bağcılar Şafak Hastanesi, Doğa Hastanesi, Medicine Bağcılar Hastanesi, eski olarak Ethica Hastanesi, Duygu Hastanesi ve birçok hastanenin yenidoğan yoğun bakımlarını kiralayarak gece nöbetçi doktor bulundurmadılar.

Her şey bu yazıyla başladı... İşte yenidoğan bebek katili çetesini çökerten o ihbar

İnsani ve tıbba uygun olmayan koşullar ve bunun gibi birçok sebepten bir sürü bebek insanlık dışı bir şekilde öldü. Bu şahıslar 1. basamak olan hastayı epikrizlerde hep 3. basamak göstererek ve 112 komuta kontrol merkezine rüşvet vererek, bebek satın alarak kaç yıldır milyonlarca TL para kazandılar.

Her şey bu yazıyla başladı... İşte yenidoğan bebek katili çetesini çökerten o ihbar

Bebeklerin ölümüne sebep oldular. Bu satılan bebekler Fırat Sarı ve İlker Gönen'in yoğun bakımlarında kötü şartlar altında can verdi. Bebek ölümlerinin durması için bu kan emici vatan hainlerine dur denmeli.

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