Her şey bu yazıyla başladı... İşte yenidoğan bebek katili çetesini çökerten o ihbar
İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan çete ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Türkiye'nin konuştuğu 10 bebeğin ölümüne neden olan sağlık çetesi ile ilgili soruşturmanın başlatılmasını sağlayan CİMER ihbarı ortaya çıktı. İhbarda yer alan cümleler yürekleri sızlattı.
Giriş Tarihi: 20.10.2024 07:43
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 07:51