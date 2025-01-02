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Her yemek sonrası karnı 10 kat şişip kusuyordu! Sebebi şoke etti: "20 yıllık uzmanım 2. defa gördüm!"
Her yemek sonrası karnı 10 kat şişip kusuyordu! Sebebi şoke etti: "20 yıllık uzmanım 2. defa gördüm!"
Amasya'da yediği katı yemeklerden sonra karnı şişip kusan 65 yaşındaki adam, çocukluğundan bu yana yaşadığı sorundan ameliyatla kurtularak sağlığına kavuştu. Midesinin nadir görülen bir şekilde 10 kattan fazla büyümesi doktorları bile şaşırttı.
Giriş Tarihi: 02.01.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 10:58