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Herkes memleketinde yaşasaydı en büyük il hangisi olurdu? TÜİK açıkladı: Nüfus haritası değişti
Herkes memleketinde yaşasaydı en büyük il hangisi olurdu? TÜİK açıkladı: Nüfus haritası değişti
Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren ve köklü bir medeniyet geçmişine sahip Türkiye Cumhuriyeti, 84 milyonluk bir nüfusa sahip. Bu nüfus 81 il ve 922 ilçeye dağılmış durumda. Bugün itibarıyla en büyük ilimiz megakent İstanbul, ardından ise başkent Ankara ve Ege'nin incisi İzmir geliyor. Öte yandan Türkiye'de illerin nüfusu böyle olsa da kütüğe göre yani memlekete göre bir nüfus haritası çıkarıldığında durum bambaşka oluyor. İşte TÜİK'in çıkardığı rapora göre Türkiye'de aslen en çok nereli var? ya da Herkes memeleketinde yaşasa en büyük il hangisi olurdu? sorularının cevabı!
Giriş Tarihi: 31.01.2022 09:18
Güncelleme Tarihi: 15.01.2023 19:40