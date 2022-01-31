Herkes memleketinde yaşasaydı en büyük il hangisi olurdu? TÜİK açıkladı: Nüfus haritası değişti

Türkiye'de hepimizin ilk tanıştığı kişilere sorduğu soru 'Aslen nerelisin?' olunca vatandaşların bu konuda ne rece meraklı olduğunu tahmin etmek zor değil. TÜİK verilerine göre Türkiye'de herkes memleketinde yaşasa illerin nüfusu şaşkına çevirecek şekilde değişecekti. İlk 2 il sizler için büyük sürpriz olabilir! İstanbul, Ankara ve İzmir ise yerlerini kaybediyor.

Bursa, en büyük 10. il olacaktı.