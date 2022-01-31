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Herkes memleketinde yaşasaydı en büyük il hangisi olurdu? TÜİK açıkladı: Nüfus haritası değişti

Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren ve köklü bir medeniyet geçmişine sahip Türkiye Cumhuriyeti, 84 milyonluk bir nüfusa sahip. Bu nüfus 81 il ve 922 ilçeye dağılmış durumda. Bugün itibarıyla en büyük ilimiz megakent İstanbul, ardından ise başkent Ankara ve Ege'nin incisi İzmir geliyor. Öte yandan Türkiye'de illerin nüfusu böyle olsa da kütüğe göre yani memlekete göre bir nüfus haritası çıkarıldığında durum bambaşka oluyor. İşte TÜİK'in çıkardığı rapora göre Türkiye'de aslen en çok nereli var? ya da Herkes memeleketinde yaşasa en büyük il hangisi olurdu? sorularının cevabı!

Giriş Tarihi: 31.01.2022 09:18 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023 19:40
Herkes memleketinde yaşasaydı en büyük il hangisi olurdu? TÜİK açıkladı: Nüfus haritası değişti

Herkes memleketinde yaşasaydı en büyük il hangisi olurdu? TÜİK açıkladı: Nüfus haritası değişti

Türkiye'de hepimizin ilk tanıştığı kişilere sorduğu soru 'Aslen nerelisin?' olunca vatandaşların bu konuda ne rece meraklı olduğunu tahmin etmek zor değil. TÜİK verilerine göre Türkiye'de herkes memleketinde yaşasa illerin nüfusu şaşkına çevirecek şekilde değişecekti. İlk 2 il sizler için büyük sürpriz olabilir! İstanbul, Ankara ve İzmir ise yerlerini kaybediyor.

Bursa, en büyük 10. il olacaktı.

Herkes memleketinde yaşasaydı en büyük il hangisi olurdu? TÜİK açıkladı: Nüfus haritası değişti

Herkes memleketinde yaşasaydı en büyük il hangisi olurdu? TÜİK açıkladı: Nüfus haritası değişti

10. BURSA

Herkes memleketinde yaşasaydı en büyük il hangisi olurdu? TÜİK açıkladı: Nüfus haritası değişti

Herkes memleketinde yaşasaydı en büyük il hangisi olurdu? TÜİK açıkladı: Nüfus haritası değişti

1 milyon 826 bin 285

Herkes memleketinde yaşasaydı en büyük il hangisi olurdu? TÜİK açıkladı: Nüfus haritası değişti

Herkes memleketinde yaşasaydı en büyük il hangisi olurdu? TÜİK açıkladı: Nüfus haritası değişti

9. ERZURUM

Herkes memleketinde yaşasaydı en büyük il hangisi olurdu? TÜİK açıkladı: Nüfus haritası değişti

Herkes memleketinde yaşasaydı en büyük il hangisi olurdu? TÜİK açıkladı: Nüfus haritası değişti

1 milyon 893 bin 946

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