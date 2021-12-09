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Herkes zehirli sanarak 'yemeyin' diyor! 29 ülke almak için sırada bekliyor...

Burdur'da kapari bitkisinden üretilen çay, marmelat, reçel ve kapari karpuzu gibi 17 farklı besin ürünü 29 ülkeye gönderiliyor. Kapari'den üretilen ürünler yurt dışında yoğun ilgi görüyor.

İHA Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 09.12.2021 11:37 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 11:38
Herkes zehirli sanarak ’yemeyin’ diyor! 29 ülke almak için sırada bekliyor...

Asıl mesleği aşçılık olan 67 yaşındaki Murat Mıhladız, 1994 yılında kapari bitkisinden çeşitli gıda ürünleri üretmeye başladı. Mıhladız, özel ürettiği kaparili gıda ürünlerinin bir kısmını tescil de ettirdi.

Herkes zehirli sanarak ’yemeyin’ diyor! 29 ülke almak için sırada bekliyor...

Mıhladız'ın kapari bitkisinden ürettiği 17 farklı gıda ürünü, yurt içinin yanı sıra 29 ülkeye gönderiliyor. Kapari'den üretilen ürünler yurt dışında yoğun ilgi görüyor.

Herkes zehirli sanarak ’yemeyin’ diyor! 29 ülke almak için sırada bekliyor...

Kaparinin birçok hastalığa iyi geldiğini belirten Murat Mıhladız, "Bu kapariyle tarladan sofraya kadar olan kısmıyla çalışmaya başladık. Aşçı olmam sebebiyle bu bitkiyi tanıdıktan sonra çok kıymetli ve şifalı olduğunu gördük.

Herkes zehirli sanarak ’yemeyin’ diyor! 29 ülke almak için sırada bekliyor...

Bu bitkiden çeşitli gıdalar üretmeye karar verdik. Gıda maddesi olarak ürettiğimiz bu ürünlerin hepsinin ayrı ayrı hastalıkları iyileştirdiğini öğrendik. MS hastalığı, karaciğer, kanser, kan ve sindirim sistemi hastalıkları gibi rahatsızlıklara iyi geldiği anlaşıldı.

Herkes zehirli sanarak ’yemeyin’ diyor! 29 ülke almak için sırada bekliyor...

İnsanlarda bu ürünlerimizin iyi geldiğini görünce üniversitelerde klinik çalışmalar yapmaya başladık" dedi.

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