Hırsızlık için girdi! Çalışan ile göz göze gelince öyle bir savunma yaptı ki! "Tuvaletim geldi"

Bir süre içerde etrafa bakınan şahıs, masada duran 2 adet cep telefonu ve kasa ile TİP kutusunda bulunan bir miktar parayı da aldı. Sesi fark eden ve işyerinde kalan bir çalışan ise aşağı inince şahıs ile karşı karşıya geldi. Çalışana tuvaleti soran şahıs daha sonra işyerinden ayrıldı.

