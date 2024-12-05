HOLDİNG 1. BÖLÜM İZLE EKRANI: ATV dizi ekranı ile Holding ilk bölüm canlı izle, tek parça, kesintisiz

ATV ekranlarının yeni dizisi Holding ilk bölüm izle araştırmaları dizi severlerin gündemine yerleşti. Başrollerinde Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner topçu, Mustafa Üstündağ, Öznur Serçeler gibi isimleri buluşturan dizinin ilk bölümü için ekran başında yerlerini alan seyirciler detayları merakla bekliyor. Plaza dünyası içerisinde egolar ve hırsların çarpıştığı bir arenada Aydan'ın ailesinin gerçek yüzünü ve kirli geçmişini ortaya çıkarmasıyla yaşanacaklar merakla bekleniyor. İşte ATV ile 5 Aralık 2024 Holding 1.bölüm izle, tek parça, kesintisiz, full HD