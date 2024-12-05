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HOLDİNG 1. BÖLÜM İZLE EKRANI: ATV dizi ekranı ile Holding ilk bölüm canlı izle, tek parça, kesintisiz

ATV ekranlarının yeni dizisi Holding ilk bölüm izle araştırmaları dizi severlerin gündemine yerleşti. Başrollerinde Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner topçu, Mustafa Üstündağ, Öznur Serçeler gibi isimleri buluşturan dizinin ilk bölümü için ekran başında yerlerini alan seyirciler detayları merakla bekliyor. Plaza dünyası içerisinde egolar ve hırsların çarpıştığı bir arenada Aydan'ın ailesinin gerçek yüzünü ve kirli geçmişini ortaya çıkarmasıyla yaşanacaklar merakla bekleniyor. İşte ATV ile 5 Aralık 2024 Holding 1.bölüm izle, tek parça, kesintisiz, full HD

Giriş Tarihi: 05.12.2024 17:48 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 17:48
HOLDİNG 1. BÖLÜM İZLE EKRANI: ATV dizi ekranı ile Holding ilk bölüm canlı izle, tek parça, kesintisiz

Reyting rekortmeni dizileri bünyesinde bulunduran ATV'de bu akşam çok konuşulacak yeni bir dizi yayın hayatına başlıyor. İzleyiciler Holding 1.bölüm izle ekranı başında bekleyişe başladı. Başrollerinde bir çok usta ismi bulunduran dizinin konusu ve hikayesi merakla bekleniyor. İşte ATV ile Holding 1.bölüm izle, tek parça, kesintisiz, full HD

HOLDİNG 1. BÖLÜM İZLE EKRANI: ATV dizi ekranı ile Holding ilk bölüm canlı izle, tek parça, kesintisiz

HOLDİNG İLK BÖLÜM İZLE

ATV ekranlarında bu akşam Holding dizisi ilk bölümüyle yer alacak. Diziye dair bölümlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

HOLDİNG İLK BÖLÜM İZLE SAYFASI

HOLDİNG 1. BÖLÜM İZLE EKRANI: ATV dizi ekranı ile Holding ilk bölüm canlı izle, tek parça, kesintisiz

HOLDİNG DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dışarıdan pırıltılı görülen plaza dünyası, içerde egoların ve hırsların çarpıştığı bir arenadır. Kadınlar Dünya Serbest Dalış rekortmeni Aydan, aniden kendini bu dünyada ve yeni ailesinin içinde bulur.

HOLDİNG 1. BÖLÜM İZLE EKRANI: ATV dizi ekranı ile Holding ilk bölüm canlı izle, tek parça, kesintisiz

Onun gelmesi ile ailenin kirli geçmişi ve aile üyelerinin gerçek yüzleri ortaya çıkar. Ve ailede acımasız bir taht kavgası başlar. Aydan bu kavgada kendi değerleri ve aşkı ile ayakta kalacak mı, yoksa güç ve para onu da mı zehirleyecektir?

HOLDİNG 1. BÖLÜM İZLE EKRANI: ATV dizi ekranı ile Holding ilk bölüm canlı izle, tek parça, kesintisiz

HOLDİNG DİZİSİ OYUNCU KADROSU

İnsanların aşk ve iktidarla sınanacağı ATV'nin yeni dizisi "Holding"in başrollerinde Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ, Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Şebnem Hassanisoughi, Kayra Şenocak, Ozan Gözel, Ali İl, Gün Koper, Zeynep Özyağcılar, Sadi Celil Cengiz, Itır Esen, Atsız Karaduman ve Macit Koper gibi önemli oyuncular yer alıyor.

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