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Holding dizisi nerede çekildi, hangi il ve ilçede? Atv'nin yeni dizisi Holding gerçek hikaye mi uyarlama mı?
Holding dizisi nerede çekildi, hangi il ve ilçede? Atv'nin yeni dizisi Holding gerçek hikaye mi uyarlama mı?
ATV'nin yeni dizisi Holding , güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle dikkat çekiyor. İzleyiciler, dizinin nerede çekildiğini ve hikayesinin gerçek bir olaydan mı yoksa bir uyarlamadan mı esinlendiğini merak ediyor. Peki, Holding dizisi nerede çekiliyor?
Giriş Tarihi: 05.12.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 16:07