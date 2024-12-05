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Holding dizisi nerede çekildi, hangi il ve ilçede? Atv'nin yeni dizisi Holding gerçek hikaye mi uyarlama mı?

ATV'nin yeni dizisi Holding , güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle dikkat çekiyor. İzleyiciler, dizinin nerede çekildiğini ve hikayesinin gerçek bir olaydan mı yoksa bir uyarlamadan mı esinlendiğini merak ediyor. Peki, Holding dizisi nerede çekiliyor?

Giriş Tarihi: 05.12.2024 16:04 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 16:07
Holding dizisi nerede çekildi, hangi il ve ilçede? Atv’nin yeni dizisi Holding gerçek hikaye mi uyarlama mı?

Son dönemin merak uyandıran yapımlarından Holding, ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizinin çekim yerleri ve hikayesinin arkasındaki gerçekler, diziyi takip edenler için büyük bir soru işareti oluşturuyor. Peki, Holding dizisi nerede çekiliyor, hangi il ve ilçede?

Holding dizisi nerede çekildi, hangi il ve ilçede? Atv’nin yeni dizisi Holding gerçek hikaye mi uyarlama mı?

HOLDİNG DİZİSİ NE ZAMAN?

Yönetmen koltuğunda Barış Yöş'ün oturduğu ATV'nin yeni dizisi Holding, 5 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle ekrana geliyor.

Holding dizisi nerede çekildi, hangi il ve ilçede? Atv’nin yeni dizisi Holding gerçek hikaye mi uyarlama mı?

HOLDİNG DİZİSİ KONUSU

Holding dizisi, gerçek hayatların gerçek hikayesini ekrana getirecek.

Aile içi hesaplaşmalar, entrikalar, tuzaklar, kıskançlıklar, ihanetler, ters köşelerle kurgulanan dizi, iş dünyasıyla aile bağlarının birbirinden acımasız kuralları arasında kendi gerçeğini bulmaya çalışan bir genç kızın hikayesini anlatıyor.

Holding dizisi nerede çekildi, hangi il ve ilçede? Atv’nin yeni dizisi Holding gerçek hikaye mi uyarlama mı?

İşte dizinin konusu;

"Bir gün denizden bir kız gelir ve ilahi adaletin yerini bulmasına vekil olur..."

Dışarıdan pırıltılı görülen plaza dünyası, içerden ise egoların ve hırsların çarpıştığı bir arenadır.

Kadınlar Dünya Serbest Dalış rekortmeni Aydan, aniden kendini bu dünyada ve yeni ailesinin içinde bulur.

Holding dizisi nerede çekildi, hangi il ve ilçede? Atv’nin yeni dizisi Holding gerçek hikaye mi uyarlama mı?

Onun gelmesi ile ailenin kirli geçmişi ve aile üyelerinin gerçek yüzleri ortaya çıkar. Ve ailede acımasız bir taht kavgası başlar.

Aydan bu kavgada kendi değerleri ve aşkı ile ayakta kalacak mı, yoksa güç ve para onu da mı zehirleyecek?

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