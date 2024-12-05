Holding dizisi nerede çekildi, hangi il ve ilçede? Atv’nin yeni dizisi Holding gerçek hikaye mi uyarlama mı?

Onun gelmesi ile ailenin kirli geçmişi ve aile üyelerinin gerçek yüzleri ortaya çıkar. Ve ailede acımasız bir taht kavgası başlar.

Aydan bu kavgada kendi değerleri ve aşkı ile ayakta kalacak mı, yoksa güç ve para onu da mı zehirleyecek?