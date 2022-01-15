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Honda Civic adeta sınırları zorladı! Japon devi bu modelden sadece bir tane yaptı!

Honda denilince akla gelen ilk arabalardan birisi Civic'tir. Japon otomobil üreticisinin en bilinen ve popüler modellerinden biri olan Civic, özellikle de modifiye tutkunlarının sevdiği araçların başında geliyor. Ancak Honda Civic'in standart modelinden tutun, modifiye edilmiş olanlarına kadar tüm modellerini unutun! Çünkü Civic'in bir modeli var ki dünyada başka bir eşi benzeri bulunmuyor! Hatta bu özel model için yüzbinlerce dolardan başlayıp, milyon dolara ulaşan birçok teklif yapıldı. Fakat bu teklifler geri çevrildi. İşte birçok insanın rüyalarını süsleyen o özel Honda Civic modeli...

Giriş Tarihi: 15.01.2022 16:40 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 16:42
Honda Civic adeta sınırları zorladı! Japon devi bu modelden sadece bir tane yaptı!

Otomobil üreticileri bazı zamanlar ilginç modellere imza atabiliyorlar. Honda Civic Type R modelini farklı bir şekilde modifiye ettiler. Ortaya ise Type R Pickup çıktı. Konsept olarak hazırlanan bu araç oldukça ilgi çekti.

Honda Civic adeta sınırları zorladı! Japon devi bu modelden sadece bir tane yaptı!

Honda İngiltere, standart modelin piyasaya sürülmesinden yaklaşık bir yıl sonra Honda Civic Type R Pickup Truck Concept modelini ortaya çıkardı.

Honda Civic adeta sınırları zorladı! Japon devi bu modelden sadece bir tane yaptı!

Bu araç Swindon'daki üretim tesisinde Honda'nın Ürün Mühendisliği bölümünden olan uzman bir ekip tarafından P Projesi adı altında geliştirildi. Standart modelin modifiyeli hali olan araç, en hızlı Pickup'lardan biri.

Honda Civic adeta sınırları zorladı! Japon devi bu modelden sadece bir tane yaptı!

Ekip konsepti oluşturmak için bir ön üretim modelinden yararlandı. Araç 0'dan 100 km'ye 6 saniyede çıkıyor. Maksimum hızı ise 265 km.

Honda Civic adeta sınırları zorladı! Japon devi bu modelden sadece bir tane yaptı!

Honda İngiltere'nin başkanı Phil Webb ise aracın üretimiyle ilgili herhangi bir planları olmadığını belirtti. Bu özel model için yüz binleri, hatta milyon doları bulan teklifler yapıldı. Fakat Honda bu teklifleri geri çevirdi.

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