Honda Civic adeta sınırları zorladı! Japon devi bu modelden sadece bir tane yaptı!

Otomobil üreticileri bazı zamanlar ilginç modellere imza atabiliyorlar. Honda Civic Type R modelini farklı bir şekilde modifiye ettiler. Ortaya ise Type R Pickup çıktı. Konsept olarak hazırlanan bu araç oldukça ilgi çekti.

Honda İngiltere, standart modelin piyasaya sürülmesinden yaklaşık bir yıl sonra Honda Civic Type R Pickup Truck Concept modelini ortaya çıkardı.

Bu araç Swindon'daki üretim tesisinde Honda'nın Ürün Mühendisliği bölümünden olan uzman bir ekip tarafından P Projesi adı altında geliştirildi. Standart modelin modifiyeli hali olan araç, en hızlı Pickup'lardan biri.

Ekip konsepti oluşturmak için bir ön üretim modelinden yararlandı. Araç 0'dan 100 km'ye 6 saniyede çıkıyor. Maksimum hızı ise 265 km.