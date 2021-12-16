Honda Civic’in bu modeli dünyada tek! Milyon dolarlık teklifler yapılmasına rağmen satmadılar

Otomobil üreticileri bazı zamanlar ilginç modellere imza atabiliyorlar. Honda Civic Type R modelini farklı bir şekilde modifiye ettiler. Ortaya ise Type R Pickup çıktı. Konsept olarak hazırlanan bu araç oldukça ilgi çekti.
Honda İngiltere, standart modelin piyasaya sürülmesinden yaklaşık bir yıl sonra Honda Civic Type R Pickup Truck Concept modelini ortaya çıkardı.
Bu araç Swindon'daki üretim tesisinde Honda'nın Ürün Mühendisliği bölümünden olan uzman bir ekip tarafından P Projesi adı altında geliştirildi. Standart modelin modifiyeli hali olan araç, en hızlı Pickup'lardan biri.
Ekip konsepti oluşturmak için bir ön üretim modelinden yararlandı. Araç 0'dan 100 km'ye 6 saniyede çıkıyor. Maksimum hızı ise 265 km.
Honda İngiltere'nin başkanı Phil Webb ise aracın üretimiyle ilgili herhangi bir planları olmadığını belirtti. Bu özel model için yüz binleri, hatta milyon doları bulan teklifler yapıldı. Fakat Honda bu teklifleri geri çevirdi.