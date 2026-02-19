Trend Galeri Trend Yaşam Hoş geldin Ramazan mesajları 2026 | Dualı, ayetli, hadisli On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayı mesajları

On bir ayın sultanı Ramazan'ın başlamasıyla birlikte manevi atmosfer tüm İslam dünyasını sararken, ilk teravih ve sahur coşkusu ardından ilk iftar coşkusu da yaşanıyor. Bu mübarek ayın sevincini yakınlarıyla paylaşmak isteyenler ise en güzel ve anlamlı Ramazan mesajlarını araştırmaya başladı.Aileye, dostlara ve akrabalara gönderilebilecek resimli tebrik seçenekleri merak edilirken; sosyal medyada paylaşılabilecek ya da SMS ile iletilebilecek dualı ve anlam yüklü sözler öne çıkıyor. İşte 2026 yılına özel, Hoş geldin Ramazan mesajları…

Giriş Tarihi: 19.02.2026 18:06
Ramazan ayı, Müslümanlar için manevi değeri yüksek, birlik ve dayanışmanın güç kazandığı özel bir zaman dilimidir. Paylaşmanın arttığı, gönüllerin yakınlaştığı bu mübarek günlerde uzaktaki sevdiklere gönderilen mesajlar anlamlı bir bağ kurar. 2026 Ramazan'ında da hem içten hem de manevi yönü güçlü "Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan" sözleri en çok tercih edilen paylaşımlar arasında yer alıyor.

HOŞ GELDİN RAMAZAN MESAJLARI

Hoş geldin Ramazan… Rahmetinle kalplerimizi, bereketinle sofralarımızı doldur.

On bir ayın sultanı, gönüllerimize nur oldun. Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan.

Duaların göğe yükseldiği, umutların tazelendiği ay… Hoş geldin Ramazan-ı Şerif.

Kalplere huzur, evlere bereket getiren mübarek ay hoş geldin.

Hoş geldin Ramazan… Kırgınlıkları bitiren, gönülleri birleştiren ay.

Rahmet kapılarının açıldığı, mağfiretin yayıldığı mübarek zaman dilimi… Hoş geldin Ramazan.

Bu ay sevgi çoğalsın, sofralar paylaşılsın, dualar kabul olsun. Hoş geldin Ramazan.

Sabırla arındığımız, şükürle güçlendiğimiz ay… Hoş geldin ey bereket ayı.

AYETLİ RAMAZAN MESAJLARI

"Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı." (Bakara, 183)
Rabbim bu Ramazan'da tuttuğumuz oruçları kabul eylesin, kalplerimizi arındırsın, sofralarımıza bereket, hayatımıza huzur versin. Dualarımızın kabul olduğu bir ay olsun.


"Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir." (Bakara, 153)
Ramazan sabrın, şükrün ve paylaşmanın ayıdır. Bu mübarek günlerde edilen duaların kabul, yapılan ibadetlerin makbul olmasını temenni ederim.


Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurur: "Oruç kalkandır."
Bu ay, bizleri kötülüklerden koruyan bir kalkan, kalplerimizi iyilikle dolduran bir rahmet vesilesi olsun. Sevdiklerinizle birlikte sağlık ve huzur içinde bir Ramazan geçirmeniz dileğiyle…

DUALI RAMAZAN MESAJLARI

Ya Rabbi, bu mübarek ayda sofralarımızı bereketle, kalplerimizi imanla, hayatımızı huzurla doldur. Ramazan'ımız mübarek olsun.


Tuttuğumuz oruçlar, kıldığımız namazlar ve ettiğimiz dualar kabul olsun. Ramazan-ı Şerif'in rahmeti üzerimize olsun.


Bu ay vesilesiyle kırgınlıklar son bulsun, gönüller birleşsin, umutlar tazelensin. Hayırlı ve bereketli Ramazanlar dilerim.

HADİSLİ RAMAZAN MESAJLARI

"Kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî)
Ramazan ayı kalbimize arınma, hanenize huzur getirsin.


"Ramazan ayı, insanlara yol gösterici olan Kur'an'ın indirildiği aydır." (Bakara, 185)
Bu mübarek ay evinize bereket, gönlünüze nur olsun.


Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurur: "Sahur yapınız; çünkü sahurda bereket vardır."
Bereketi bol, duaları kabul bir Ramazan diliyorum.


"Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır." (Müslim)
Rabbim bizleri o kapılardan giren kullarından eylesin.

FARKLI RAMAZAN AYI MESAJLARI VE SÖZLERİ

Mübarek Ramazan ayının ülkemize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ederiz.

Ramazan ayının birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini diler, hayırlı bir ay geçirmenizi temenni ederiz.

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'ın tüm insanlığa barış ve esenlik getirmesini dileriz.

Bu mübarek ayda yapılan ibadetlerin kabul olmasını temenni eder, Ramazan ayınızı kutlarız.

Ramazan ayının manevi ikliminin çalışma hayatımıza ve ailelerimize huzur getirmesini dileriz.

Hoş geldin Ramazan… Hasretle bekledik, özlemle karşıladık. Kalplerimizi arındır, ruhumuzu dinlendir.

Bu mübarek ayda kırgınlıklar son bulsun, gönüller sevgiyle dolsun. Hoş geldin Ramazan.

Ramazan; sabrın, şükrün ve affın en güzel halidir. Hoş geldin huzur ayı.

Gözyaşının duaya, duanın umuda dönüştüğü ay… Hoş geldin Ramazan.

Kalbimizin en derin yerinden "Hoş geldin Ramazan" diyoruz.

