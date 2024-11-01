Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü
Burdur'da Hüseyin Mete silah alışverişi nedeniyle aralarında husumet bulunan Ramazan Uçar tarafından eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş edilerek öldürüldü. Olay anına ilişkin görüntü kan dondururken, Uçar'ın cinayet öncesi yaptığı "Kimse kimseyi küçük görmesin. Mermi de küçüktür ama nefes keser" yazılı paylaşımı dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 01.11.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 15:32