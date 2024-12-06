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Huzurevindeki katliamın başrolü o anları anlattı: “Sinirle mutfağa gittim…”

Antalya'da huzurevindeki 3 arkadaşını katlettiği suçlamasıyla 3 kez ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan 65 yaşındaki İzzettin Süğüt kan donduran o anları anlattı. "Sinirle mutfağa gittim…"

DHA
Giriş Tarihi: 06.12.2024 08:28 Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 08:28
Huzurevindeki katliamın başrolü o anları anlattı: Sinirle mutfağa gittim…

Korkunç olay, 3 Mayıs'ta Antalya'da bulunan bir huzurevinde meydana geldi. İzzettin Süğüt, kendisiyle aynı huzurevinde kalan, husumet yaşadığı ileri sürülen Selçuk Goncegül, Ali Serdar Batır ve Ahmet Özdemirel'e bıçakla saldırdı.

Huzurevindeki katliamın başrolü o anları anlattı: Sinirle mutfağa gittim…

Süğüt saldırı sonrası yangın merdiveninden kaçarken, Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır olay yerinde, ağır yaralı Ahmet Özdemirel ise hastanede hayatını kaybetti.

Huzurevindeki katliamın başrolü o anları anlattı: Sinirle mutfağa gittim…

Selçuk Goncegül'ün 30'a yakın, Ali Serdar Batır'ın göğüs bölgesinden 3, Ahmet Özdemirel'in de 20 bıçak darbesi aldığı belirlendi. İzzettin Süğüt, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp, tutuklandı.

Huzurevindeki katliamın başrolü o anları anlattı: Sinirle mutfağa gittim…

"HEMŞİRENİN YÜZÜNE ELİMLE DOKUNDUM"

Kasten adam öldürme' suçuyla yargılanan İzzettin Süğüt, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşına çıktı.

Huzurevindeki katliamın başrolü o anları anlattı: Sinirle mutfağa gittim…

İzzettin Süğüt, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. 5 yıldır huzurevinde kaldığını ve sağlık sorunları bulunduğunu belirten Süğüt, "Epilepsi hastasıyım. Ağır beyin kanaması geçirdim.

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