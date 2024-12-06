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Huzurevindeki katliamın başrolü o anları anlattı: “Sinirle mutfağa gittim…”

Antalya'da huzurevindeki 3 arkadaşını katlettiği suçlamasıyla 3 kez ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan 65 yaşındaki İzzettin Süğüt kan donduran o anları anlattı. "Sinirle mutfağa gittim…"