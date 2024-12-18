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İETT otobüsü Lütfiye Koyunoğlu'nu ezmişti: "Bu kaza değil adeta cinayet"

Beşiktaş'ta otobüs şoförünün çarpması sonucu hayatını kaybeden Lütfiye Koyunoğlu'nun ailesi SABAH'a konuştu. Baba Remzi Hasan Koyunoğlu, İBB yönetiminden kendilerine herhangi bir taziyenin iletilmediğini belirterek, "Bu kaza değil adeta cinayet. Önünü arkasını göremeyen bir adamı direksiyon başına oturtmuşlar. Kızımın hakkını sonuna kadar arayacağım. Kazada kusuru bulunan herkesten şikayetçi oldum" dedi. Amca Hasan Koyunoğlu ise, "Toplu ulaşım sisteminde çalışan şoförlerin denetimleri neden sıkı yapılmaz? Canımız gitti. Gencecik yaşta yeğenim bizden koparıldı" diye konuştu. Bir diğer amca Kadir Tarık da, "Şoför sanki bilerek çarpmış. Araç hızını azaltmadan, tüm bağırmalara rağmen durmamış ve ezmiş yeğenimi" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 18.12.2024 09:05 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 09:20
İETT otobüsü Lütfiye Koyunoğlu’nu ezmişti: Bu kaza değil adeta cinayet

Lütfiye Koyunoğlu henüz 38 yaşındaydı. Eşinden bir süre önce boşanmıştı. Tekstil işçisi olarak hayata tutunuyordu. Pazar günü arkadaşıyla kahvaltı için buluştu. Dönüş yolunda Beşiktaş, 4. Levent Konaklar mevkiinde minibüsten inerek durağa yöneldiği sırada 500T Tuzla-Cevizlibağ hattında çalışan otobüsünün sürücüsü 61 yaşındaki Kemal B'nin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İETT otobüsü Lütfiye Koyunoğlu’nu ezmişti: Bu kaza değil adeta cinayet

Cenazesi önceki gün Sarıyer Tarabya Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi. Geride biri 18 diğeri 20 yaşında iki kız çocuğu ve acılı bir aile bıraktı.

İETT otobüsü Lütfiye Koyunoğlu’nu ezmişti: Bu kaza değil adeta cinayet

'KIZIMIN HAKKINI SONUNA KADAR ARAYACAĞIM'

SABAH'a konuşan baba Remzi Koyunoğlu, "Kızım bir ihmal sonucu çok acı bir şekilde can verdi. Geride 18 ve 20 yaşlarında 2 çocuğu kaldı. Gözyaşım henüz kurumadı.

İETT otobüsü Lütfiye Koyunoğlu’nu ezmişti: Bu kaza değil adeta cinayet

Şoför sanki bilerek yapıyor ancak bu kadar olur. Normal bir kaza değil, adeta cinayet. Kızımın hakkını sonuna kadar arayacağım. Önünü arkasını göremeyen bir adamı direksiyon başına nasıl oturtmuşlar?

İETT otobüsü Lütfiye Koyunoğlu’nu ezmişti: Bu kaza değil adeta cinayet

İBB yönetiminden bize yönelik herhangi bir taziye dilenmesi de olmadı. Ancak biz bu işin peşi bırakmayacağız. Dün 4. Levent Karakolu'na giderek, kızımın hayattan koparılmasında kusurlu ve hatalı kim varsa şikayetçi oldum" diye konuştu.

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