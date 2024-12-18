İETT otobüsü Lütfiye Koyunoğlu'nu ezmişti: "Bu kaza değil adeta cinayet"
Beşiktaş'ta otobüs şoförünün çarpması sonucu hayatını kaybeden Lütfiye Koyunoğlu'nun ailesi SABAH'a konuştu. Baba Remzi Hasan Koyunoğlu, İBB yönetiminden kendilerine herhangi bir taziyenin iletilmediğini belirterek, "Bu kaza değil adeta cinayet. Önünü arkasını göremeyen bir adamı direksiyon başına oturtmuşlar. Kızımın hakkını sonuna kadar arayacağım. Kazada kusuru bulunan herkesten şikayetçi oldum" dedi. Amca Hasan Koyunoğlu ise, "Toplu ulaşım sisteminde çalışan şoförlerin denetimleri neden sıkı yapılmaz? Canımız gitti. Gencecik yaşta yeğenim bizden koparıldı" diye konuştu. Bir diğer amca Kadir Tarık da, "Şoför sanki bilerek çarpmış. Araç hızını azaltmadan, tüm bağırmalara rağmen durmamış ve ezmiş yeğenimi" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 18.12.2024 09:05
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 09:20