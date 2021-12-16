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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Eğer arabanın ızgarasında görürseniz...

İkinci el otomobil alacaklar aracı almadan önce nelere dikkat etmeli? Nelere bakmalı? Vatandaşlar araba alım satımlarında zaman zaman sorunlar yaşayabiliyor. Çünkü araç alırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini bilmiyoruz. Araba kazalı mı, aracın daha önce büyük bir hasar kaydı var mı? Tüm bu sorular 2. el araba alırken kafamızı karıştırıyor. Peki bunun önüne geçmek için ne yapmak gerekiyor? 2. el otomobil satın alırken dikkat etmeniz gereken maddeleri sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 16.12.2021 12:16 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 12:20
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Eğer arabanın ızgarasında görürseniz...

Aslında birkaç noktayı inceleyerek, aracın önemli bir kaza geçirip geçirmediğini anlayabilirsiniz. Öncelikle aracın şase numarasından kaza geçmişini sorgulatın. Şaseden sorgulatmak plakadan sorgulatmaya göre daha güvenlidir, çünkü aracın plakası değişmiş olabilir. Plaka değişmişse araca daha önceki plaka üzerinden yapılan işlemler sorgulamada çıkmaz.

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Eğer arabanın ızgarasında görürseniz...

Gelelim işin teknik kısmına... Amortisör kulelerini inceleyin. Eğer kulelerin üzerinde form bozukluğu varsa o araç kaza geçirmiş olabilir. Üstelik bu alanları çektirmeyle eski haline getirmek oldukça zordur.

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Eğer arabanın ızgarasında görürseniz...

Ön ızgaranın üzerinde fabrikanın yapıştırdığı bilgi etiketleri bulunur. Eğer bu etiketler yoksa araç önden darbe almış olabilir.

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Eğer arabanın ızgarasında görürseniz...

Bu bölümdeki civatalara da bakabilirsiniz. Civatalarda anahtar izi varsa buradaki parçalar işlem görmüş ya da değiştirilmiş olabilir.

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Eğer arabanın ızgarasında görürseniz...

Aracın B sütunlarında da etiket bulunur. Eğer B sütununda bu etiketlerden göremezseniz, burada da işlem uygulandığı ihtimali aklınıza gelsin.

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