İL İL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA 2026: TOKİ kura sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı tüm Türkiye'de dalga dalga yayılmaya devam ediyor. Şubat 2026 itibarıyla pek çok ilde noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişlerle hak sahipleri belirlenirken, vatandaşlar "TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?" ve "Asil-yedek isim listesi nasıl sorgulanır?" sorularına yanıt arıyor. İşte il il devam eden çekilişlerin ardından asil ve yedek isim listelerine ulaşabileceğiniz e-Devlet ve resmi sorgulama ekranı linkleri ile dikkat edilmesi gereken tüm detaylar.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) iş birliğiyle yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kritik bir aşamaya geçildi. Milyonlarca başvurunun ardından başlayan kura takvimi, her gün farklı bir il ve ilçede noter huzurunda işliyor. Şeffaflık ilkesi gereği canlı yayında gerçekleştirilen çekilişlerin ardından, kazanan isimler veri tabanına işleniyor. Vatandaşlar, başvuru yaptıkları proje için "Hak Sahibi" olup olmadıklarını öğrenmek adına dijital platformlardaki yoğunluğa ortak olurken, TOKİ'den isim listesi sorgulamaları sürüyor.

TOKİ 500 BİN KONUTTA HAK SAHİPLERİ BELİRLENİYOR

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde Türkiye haritası tamamlanmaya başladı. Doğu illerinden başlayan takvim ülkenin batı tarafına kadar ulaştı. İşte asil ve yedek isim listesi açıklanan iller:

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Çekilişi tamamlanan illerdeki sonuçlara ulaşmak için kullanıcılara üç ana kanal sunuluyor. İşte isim listesine ulaşmanın en hızlı yolları:

Resmi Sorgulama Ekranı: Vatandaşlar, evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresi üzerinden T.C. kimlik numaralarını girerek doğrudan sorgulama yapabiliyorlar. Bu ekran, kura çekimi tamamlanan illerin güncel verilerini saniyeler içinde sunuyor.

e-Devlet Kapısı: e-Devlet üzerinden "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" hizmetini kullanarak asil veya yedek listesinde olup olmadığınızı görebilirsiniz.

İL İL AÇIKLANIYOR: KURA TAKVİMİNDE BUGÜN HANGİ İLLER VAR?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri bölgesel bir planlama dahilinde ilerliyor. Şubat 2026 takvimine göre bu hafta Konya, Sakarya, Diyarbakır, Çanakkale Mersin Kırklareli, Gaziantep, Bursa illerinde noter huzurunda çekilişler yapılıyor. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından bu illere ait asil ve yedek isim listeleri sisteme yükleniyor. İşte, tarihler:

GÜNCEL TOKİ KURA TAKVİMİ

17 Şubat Salı Konya'da 15.200 ve Sakarya'da 6.633,

18 Şubat Çarşamba Mersin'de 8.190 ve Kırklareli'de 2.255,

19 Şubat Perşembe Diyarbakır'da 12.165,

20 Şubat Cuma Adana'da Çanakkale'de 3.276 ve Gaziantep'te 13.890,

21 Şubat Cumartesi Bursa'da 17.255 konutun hak sahipleri belirlenecek.

Böylece 16-22 Şubat 2026 tarihleri arasında 11 ilde toplam 98 bin 839 konut sahibini bulmuş olacak.