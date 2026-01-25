İL İL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA İSİM LİSTESİ: TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?

500 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılan kura çekilişleri sonrası sonuçlar kademeli olarak ilan ediliyor. Başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ kura sonuçlarını evsahibiturkiye.gov.tr ve e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor. 500 bin konut projesi kapsamında illere göre yayımlanan kura sonuçları listesinde; sonuçları açıklanan iller kırmızı, henüz açıklanmayan iller ise gri renkle gösteriliyor.