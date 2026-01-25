Trend Galeri Trend Yaşam İL İL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA İSİM LİSTESİ: TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ 500 bin konut başvuruları sonrası yapılan kura çekimlerinin sonuçları kademeli olarak duyuruluyor. Ev sahibi olmaya hak kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyenler, TOKİ kura sonuçları sorgulama yollarını yakından takip ediyor. Peki, TOKİ 500 bin konut illere göre kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Giriş Tarihi: 25.01.2026 16:16
500 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılan kura çekilişleri sonrası sonuçlar kademeli olarak ilan ediliyor. Başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ kura sonuçlarını evsahibiturkiye.gov.tr ve e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor. 500 bin konut projesi kapsamında illere göre yayımlanan kura sonuçları listesinde; sonuçları açıklanan iller kırmızı, henüz açıklanmayan iller ise gri renkle gösteriliyor.

TOKİ KURA SONUCU NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura çekimi tamamlanan illerde başvuru yapan vatandaşlar, sonuçları il bazında yayımlanan isim listeleri üzerinden öğrenebiliyor.

Kura sonucu sorgulaması yapmak isteyen adaylar, TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan sonuç ekranına girerek başvuru yaptıkları ili seçip hak sahibi olup olmadıklarını kontrol edebiliyor.

Açıklanan illere ait kura listeleri, isim sıralamasına göre görüntüleniyor.

TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

E-DEVLET TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN GERİ ALINIR?

Kurada hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan Bankanın Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.

