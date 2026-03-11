Trend Galeri Trend Yaşam İlacım nerede özelliği nedir, nasıl çalışıyor? e-Nabız İlacım Nerede uygulaması detayları!

İlacım nerede özelliği nedir, nasıl çalışıyor? e-Nabız İlacım Nerede uygulaması detayları!

e-Nabız İlacım Nerede özelliği, ilaç arayan vatandaşların en çok merak ettiği dijital hizmetlerden biri olarak gündeme geldi. e-Nabız sistemi üzerinden sunulan hizmeti sayesinde kullanıcılar, reçete edilen ilacın hangi eczanelerde bulunduğunu kolayca görüntüleyebiliyor. Özellikle bulunması zor ilaçların takibini kolaylaştıran sistem, hastaların en yakın eczaneyi hızlı şekilde öğrenmesini sağlıyor. İlacım Nerede özelliğinin nasıl çalıştığı ve nasıl kullanılacağı ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 11.03.2026 12:57
Sağlık hizmetlerinde dijital çözümler sunan e-Nabız platformu, İlacım Nerede özelliği ile ilaç sorgulama sürecini kolaylaştırıyor. Bu hizmet sayesinde kullanıcılar reçeteli ilaçlarının hangi eczanelerde bulunduğunu sistem üzerinden görüntüleyebiliyor. Böylece eczane eczane dolaşmadan ilacın bulunduğu noktaya ulaşmak mümkün hale geliyor.

E-NABIZ İLACIM NEREDE UYGULAMASI DETAYLARI!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, e-Nabız sistemine eklenen "İlacım Nerede?" özelliği ile vatandaşların son 5 gün içinde düzenlenen reçetelerindeki ilaçların il sınırları içerisinde hangi eczanelerde bulunduğunu kolayca sorgulayabileceklerini bildirdi.

UYGULAMA, SEÇİLEN ECZANEYE HIZLI ULAŞIMI DESTEKLEYECEK

"İlacım Nerede?" özelliğiyle vatandaşlar aradıkları ilacın bulunduğu eczaneyi, "nöbetçi eczane" seçimi yaparak da sorgulayabilecek. Bu kapsamda, reçete yazıldığı halde mesai saatleri içerisinde eczaneye gidemeyenler de ilaçlarına kısa sürede erişebilecek.

Uygulama, seçilen eczaneye hızlı ulaşımı da destekleyecek. İlacın bulunduğu eczane seçildiğinde uygulama üzerinden navigasyon başlatılabilecek ve vatandaşların eczaneye en kısa yoldan ulaşması sağlanacak.

HASTALARA ECZANEYE GİTMEDEN ÖNCE HATIRLATMA MESAJI GÖNDERİLECEK

"İlacım Nerede?" sekmesinde vatandaşlara yönelik uyarı mesajı da yer alıyor.

İlacın bulunduğu eczane konumunun yer aldığı sayfada, verilerin bir gün önceki stok üzerinden güncellendiği ve ilacın o süre zarfında başka bir hastaya verilmiş olabileceği, bunun için eczaneye gidilmeden önce telefonla ilacın stokunun teyit edilmesi gerektiği hatırlatılıyor.

GERİ BİLDİRİM SİSTEMİ İLE STOK BİLGİLERİ GÜNCEL TUTULABİLECEK

Uygulama içerisinde veri doğruluğunu güncel tutmak amacıyla hastalar "geri bildirim sistemi"ni kullanabilecek.

İlaç stok durumu, adres ve telefon bilgilerinin güncelliği ve harita lokasyon doğruluğu gibi başlıklarda vatandaşlar, uygulama üzerinden değerlendirmelerde bulunabilecek.