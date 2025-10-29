İLK BÖLÜM! Kuruluş Orhan 1. bölüm izle: ATV ile Kuruluş Orhan canlı izle

Yapımcılığını Bozdağ Film'in üstlendiği ve senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı Kuruluş Orhan dizisi, 29 Ekim 2025 tarihinde ilk bölümüyle ekranlara geliyor. ATV kanalında yayınlanan bu tarihî macera, Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahı Orhan Bey'in yükseliş dönemini konu alıyor. Başrolde yer alan Mert Yazıcıoğlu, karakterin hem içsel hem dışsal mücadelesini izleyiciye aktarıyor. Görkemli yapımıyla dikkat çeken dizi için ekran başında yerler alındı. işte, ATV ile Kuruluş Orhan 1. bölüm izle ekranı: