İLK BÖLÜM! Kuruluş Orhan 1. bölüm izle: ATV ile Kuruluş Orhan canlı izle
Yeni yayın döneminin iddialı yapımlarından biri olan Kuruluş Orhan ilk bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. ATV ekranlarında yayınlanan dizide başrolü üstlenen Mert Yazıcıoğlu, Orhan Bey karakteriyle güçlü bir giriş yapıyor. Tarih, aksiyon ve dram öğelerini bir arada sunan dizi, yayınlanan tanıtımlarla da sosyal medyada gündem oldu. "Mesele Bursa değil mesele benmişim" repliğiyle dikkat çeken yapım, Osmanlı'nın etkileyici dönemlerinden birini anlatıyor. İşte, Kuruluş Orhan 1. bölüm izle:
Giriş Tarihi: 29.10.2025 21:36