İlk buluşmada kesinlikle uzak durulması gereken davranışlar! Bu hatalar ilişkiyi başlamadan bitirir, dikkat…

Hayatınıza almış olduğunuz insanları zaman içerisinde tanıyorsunuz ancak, ilişkinin ilk dönemlerinde yapmış olduğu bilinçli ya da bilinçli olmayan bazı hareketleri ilişkinin devamı ile ilgili bilgiler veriyor. Hatta birçok insan ilişkisi bittikten sonra karşısındaki kişinin ilişkinin başında bazı 'sinyaller' verdiğini fark eder. İşte sizler için derlemiş olduğumuz ilişkiyi bitirebilecek bazı sinyaller…