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İlk buluşmada kesinlikle uzak durulması gereken davranışlar! Bu hatalar ilişkiyi başlamadan bitirir, dikkat…

Hayatınıza almış olduğunuz insanları zaman içerisinde tanıyorsunuz ancak, ilişkinin ilk dönemlerinde yapmış olduğu bilinçli ya da bilinçli olmayan bazı hareketleri ilişkinin devamı ile ilgili bilgiler veriyor. Hatta birçok insan ilişkisi bittikten sonra karşısındaki kişinin ilişkinin başında bazı 'sinyaller' verdiğini fark eder. İşte sizler için derlemiş olduğumuz ilişkiyi bitirebilecek bazı sinyaller…

Giriş Tarihi: 03.12.2024 13:16 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 13:16
İlk buluşmada kesinlikle uzak durulması gereken davranışlar! Bu hatalar ilişkiyi başlamadan bitirir, dikkat…

İlk buluşma bir ilişki için oldukça önemlidir. Heyecanlı ve özel olan bu buluşma ilişkinin devamı hakkında bazı sinyaller vererek sizi uyarabilir.

İlk buluşmada kesinlikle uzak durulması gereken davranışlar! Bu hatalar ilişkiyi başlamadan bitirir, dikkat…

İLK BULUŞMADA SİZE HABER VERMEDEN GEÇ KALMASI

Buluşmalarda çok önemli anı bir işiniz çıkabilir ancak, karşınızdaki insana haber verip özür dilemek oldukça önemlidir.

İlk buluşmada kesinlikle uzak durulması gereken davranışlar! Bu hatalar ilişkiyi başlamadan bitirir, dikkat…

İlk buluşma ilişkinin başlangıcı için önemli olduğundan buluşmaya geç kalmak büyük bir hayal kırıklığına neden olabilir.

İlk buluşmada kesinlikle uzak durulması gereken davranışlar! Bu hatalar ilişkiyi başlamadan bitirir, dikkat…

Karşınızdaki kişi ilk buluşmaya yarım saat geç geldikten sonra ufak bir 'özür' dilemesi ilk başta yumuşamasına neden olsa da geç kalacağını önceden haber verip sizi bekletmemesi daha doğru olacaktır.

İlk buluşmada kesinlikle uzak durulması gereken davranışlar! Bu hatalar ilişkiyi başlamadan bitirir, dikkat…

KONTROL SORUNU OLDUĞUNU BELLİ EDİYORSA

Örneğin ilk buluşmada bi kafeye gittiğiniz ve karşınızdaki kişi size ne sipariş vereceğinizi sormadan sizin adınıza bir sipariş verdi; bu durum o kişinin kontrolcü yapısının bir sinyali olabilir.

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