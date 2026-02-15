Trend Galeri Trend Yaşam İLK TERAVİH İÇİN GERİ SAYIM! 2026 Teravih ne zaman kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir namaz saatleri

İLK TERAVİH İÇİN GERİ SAYIM! 2026 Teravih ne zaman kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir namaz saatleri

2026 Ramazan ayı yaklaşırken ilk teravih namazının tarihi ve saati araştırılmaya başlandı. Ramazan gecelerine özgü olarak kılınan teravih namazı, yatsı namazının ardından cemaatle eda ediliyor.Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiyenin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm illerde ilk teravih vakitleri belli oldu. Peki 2026'da ilk teravih ne zaman,hangi gün kılınacak? İşte merak edilen ayrıntılar…

Ramazan'a kısa süre kala ilk sahur ve teravih vakitleri netleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 dini takvimine göre Ramazan ayı 19 Şubat'ta başlayacak.Ramazan'a özgü ibadetlerden teravih namazı, yatsı namazının ardından cemaatle kılınacak. İmsakiyenin yayımlanmasıyla birlikte illere göre yatsı ve ilk teravih saatleri de belli oldu.

2026 RAMAZAN'IN İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?

2026 Ramazan İmsakiye'sine göre ilk teravih namazı 18 Şubat Çarşamba günü yatsı namazının ardından kılınacak.

İSTANBUL - ANKARA - İZMİR İLK TERAVİH NAMAZI VAKTİ

İlk teravih namazı, 18 Şubat Çarşamba akşamı camilerde yatsı namazı ile birlikte cemaat halinde eda edilecek.

İstanbul 18 Şubat 2026 Yatsı Vakti: 20.08

Ankara 18 Şubat 2026 Yatsı Vakti: 19.52

İzmir 18 Şubat 2026 Yatsı Vakti: 20.15

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?

Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle 20 rekât olarak kılınmıştır.

Ülkemizde ve birçok İslam ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rekât olarak kılınıyor.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

İmama uyarak kılınacaksa euzu besmele çekerek "Niyet ettim Allah rızası için Teravih namazını kılmaya uydum imama" denilir. Ferdi olarak kılınacaksa "Niyet ettim Allah rızası için Teravih namazını kılmaya" denilir.

1. Rekat:

1. Eller kulak hizasına kaldırılır, Allahuekber diyerek namaza başlanır.

2. Gizlice Sübhaneke duası okunur.

3. Euzu Besmele çekilir.

4. Fatiha Suresi okunur.

5. Zammı Sure ya da onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur.

6. Allahuekber diyerek eller diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde rükuya gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye'l-Azim denilir.

7. Semiallahu Limen Hamideh denilerek rükudan kalkılır ve Rabbena Lekel Hamd denilir.

8. Tekrar Allahuekber denilerek secdeye gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye'l-Âlâ denilir. Secdede alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir.

9. İki defa secde yaptıktan sonra 'Allahuekber' denilerek ikinci rekata kalkılır.

2. Rekat:

10. Ayağa kalkıldığında Besmele ve Fatiha suresi okunur.

11. Zammı sure ya da onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur.

12. 'Allahukber' diyerek eller diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde rükuya gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye'l-Azim denilir.

13. Semiallahu Limen Hamideh denilerek rükudan kalkılır ve Rabbena Leke'l-Hamd denilir.

14. Tekrar Allahuekber denilerek secdeye gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye'l-Âlâ denilir. Secdede alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir.

15. Oturulduğunda; Ettehiyyatü, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur. Esselamü Aleyküm ve Rahmetullah diyerek önce sağa sonra sola selam verilir.

16. Eğer dört rekat olarak kılınacaksa ilk tahiyyata oturulduğunda Ettehiyyatü ve Salli, Barik duaları okunur sonra üçüncü rekata kalkılır.

3 ve 4. Rekat:

Kalan iki rekat, aynı ilk iki rekat gibi kılınır. Ettehiyyatü ve Salli, Barik dualarınsan sonra önce sağa sonra sola "Esselamü aleyküm ve rahmetullah" diye selam verilir.