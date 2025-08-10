Trend Galeri Trend Yaşam İNDİRİM ZAMANI! 14 Temmuz A101 aktüel kataloğu: cep telefonu, dik süpürge, vantilatör, yürüyüş bandı, kurutmalık, ütü masası...

İNDİRİM ZAMANI! 14 Temmuz A101 aktüel kataloğu: cep telefonu, dik süpürge, vantilatör, yürüyüş bandı, kurutmalık, ütü masası...

A101, Temmuz ayının ortasında müşterilerine dopdolu bir indirim listesi sunuyor. 14 Temmuz Perşembe günü başlayacak kampanyada cep telefonu, dik süpürge, vantilatör, saç kurutma makinesi, 4 başlıklı masaj aleti, yürüyüş bandı, masa tenisi masası, spor istasyonu ve taraftar lisanslı kulaklıklar gibi birbirinden farklı ürünler raflarda yerini alacak. Ayrıca ev tekstili ürünlerinden alez, pike; ev gereçlerinden kurutmalık, ütü masası ve çöp kovasına kadar birçok ihtiyaç ürününde de cazip fiyatlar dikkat çekiyor. İşte 14 Temmuz A101 aktüel kataloğu ve fiyat listesi.